Зеленскую сравнили с Меган Маркл из-за одинаковой обуви. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции в стильных кроссовках, в которых ранее засветилась супруга принца Гарри Меган Маркл. В украинских магазинах такие кеды можно приобрести от 4 450 гривен.

Об этом пишет "Новое время". Жена президента для выхода в свет выбрала прямые черные брюки с тренчем бежевого цвета и белыми кедами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, это экокеды французского бренда Veja, основанного в 2003 году друзьями Себастьяном Коппом и Франсуа-Гизлен Мориллионом, которые задались целью производить экологически чистую обувь, работая при этом с поставщиками, которые разделяют принципы устойчивого потребления.

Обувь Veja производят из каучука, экологически чистого хлопка, а также материала, который получают из переработанных пластиковых бутылок.

Особую популярность обувь приобрела после первого рабочего визита Меган Маркл и принца Гарри в Австралию в 2018 году. Тогда в Сиднее герцогиня Сассекская надела белые кеды с логотипом V (Veja), сделав экобренд знаменитым на весь мир. Точно в такой же модели появилась Зеленская в Версале.

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