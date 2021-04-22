Зеленскую сравнили с Меган Маркл из-за одинаковой обуви. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции в стильных кроссовках, в которых ранее засветилась супруга принца Гарри Меган Маркл. В украинских магазинах такие кеды можно приобрести от 4 450 гривен.
Об этом пишет "Новое время". Жена президента для выхода в свет выбрала прямые черные брюки с тренчем бежевого цвета и белыми кедами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Как стало известно, это экокеды французского бренда Veja, основанного в 2003 году друзьями Себастьяном Коппом и Франсуа-Гизлен Мориллионом, которые задались целью производить экологически чистую обувь, работая при этом с поставщиками, которые разделяют принципы устойчивого потребления.
Обувь Veja производят из каучука, экологически чистого хлопка, а также материала, который получают из переработанных пластиковых бутылок.
Особую популярность обувь приобрела после первого рабочего визита Меган Маркл и принца Гарри в Австралию в 2018 году. Тогда в Сиднее герцогиня Сассекская надела белые кеды с логотипом V (Veja), сделав экобренд знаменитым на весь мир. Точно в такой же модели появилась Зеленская в Версале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.
Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.