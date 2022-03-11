Зеленский стал одним из самых популярных людей в Instagram, обойдя Канье Уэста

Президент Украины Владимир Зеленский обогнал известного американского рэпера Канье Уэста в количестве подписчиков в социальной сети Instagram. Число фоловеров лидера нашей страны достигло 15,5 млн людей, а вот у знаменитого рэп-исполнителя – 15,3 млн.

Об этом OBOZREVATEL узнал из аккаунтов Зеленского и Уэста в Instagram. Отметим, что количество фоловеров главы украинского государства растет каждый день, поскольку Зеленский активно ведет страницы в социальных сетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Добавим, что количество подписанных людей у других президентов отличаются. К примеру, на президента Польши Анджея Дуду подписаны 194 тысячи человек, а на лидера США Джо Байдена — 17,7 млн, у главы Франции Эммануэля Макрона – 3 млн, руководитель Италии имеет в подписчиках 143 тысячи людей, а вот за аккаунтом королевской семьи Великобритании следят 10,5 миллионов.

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