Зеленский – о выступлении Go_A на Евровидении: песня с привкусом души нашей страны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление группы Go_A, которые представляли нашу страну с песней "Шум", заняв пятое место в рейтинге международного конкурса Евровидение 2021.

Так, на официальной странице в Instagram Зеленский признался, что ему очень понравилось выступление Go_A на Евровидении. Он также отметил, что представители Украины показали достойный результат на сцене, а песня получилась "с привкусом души нашей страны"

"Группа Go_A – крутой выступ и достойный результат на "Евровидении". Замечательное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – сообщил Владимир в фотоблоге.

Поддержали президента Украины и пользователи сети в Instagram, отметив, что несмотря на пятое место, которое занял коллектив, они все равно остаются победителями для Украины.

"Они и вправду молодцы", "Они для нас победители", "Наша гордость! На украинском языке!" – писали поклонники под публикацией президента Украины.

К слову, по результатам жюри представители Украины на Евровидении 2021 получили 97 баллов. А вотзрители отдали группе Go_A один из самых высоких баллов, а именно 267.

Как уже писал OBOZREVATEL, в финале Евровидения 2021 украинская группа Go_A буквально взорвала зрителей яркой песней SHUM и эффектным выступлением.

Наши исполнители не изменили традиции – Украина остается единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса.

Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. Кроме этого, Украина дважды становилась победительницей – в 2004 году благодаря Руслане и в 2016-м – Джамале.

OBOZREVATEL следил за прямым эфиром песенного конкурса. С его деталями можно ознакомиться здесь, а с итогами – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, песня Gо_A под "Шум" попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral. Трек украинских исполнителей побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятое место в мире.