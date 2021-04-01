Зеленская получила около 1 млн гривен за работу в 'Квартале 95'

Супруга президента Украины Елена Зеленская за год работы сценаристом в студии "Квартал 95" получила заработную плату в размере 952 900 гривен. Соответственно, в месяц первая леди зарабатывает около 80 тысяч гривен.

Также стало известно, что за предоставление "Кварталу 95" в аренду собственности Зеленская получила 2 443 027 гривен. Данные появились в электронной декларации главы государства.

Напомним, несмотря на то, что Елена Зеленская стала первой леди Украины, она продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95". По словам женщины, она мало времени уделяет этой работе, но все же это "ее вторая семья".

Ранее Зеленская рассказала, что на протяжение почти 20 лет она слишком много сил и энергии вкладывала в "Квартал 95", чтобы покинуть их.

Кроме того, она добавила, что после избрания ее супруга она прекратила работу в "Вечернем квартале", но при этом существуют и другие проекты, но какие именно – неизвестно.

Студия "Квартал 95" – это украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал".

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95". Известно, что она писала тексты шуток и песен для проектов: "Вечерний квартал", "Вечерний Киев" и "Женский квартал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как Зеленская на элитной машине ездит по Киеву, превышая скорость. Согласно декларации главы государства за 2019 год, на ней числится пуленепробиваемая машина марки Mercedes Benz S 500.