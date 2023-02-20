Зеленская выбрала для встречи с Байденом в Киеве особенную брошь. Фото

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев, который не анонсировался накануне. Успела поприветствовать американского лидера и первая леди Украины Елена Зеленская. В сопровождении супруга Владимира Зеленского она встретилась с Байденом на пороге Мариинского дворца – церемониальной резиденции президента Украины.

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Для знакового события первая леди выбрала особенную брошь. OBOZREVATEL собрал соответствующие снимки.

Так, на укороченном пальто темно-синего цвета от украинского бренда A.M.G. можно заметить винтажную брошь в виде кисти калины, что является одним из символов нашей страны. Особое украшение сделано из золота и жемчужин, заменяющих красные ягоды растения.

Также Зеленская надела широкие брюки от украинского дизайнера Артема Климчука и черный гольф. Элегантный и сдержанный образ дополняла соответствующая прическа – собранный сзади низкий пучок.

Супругу сопровождал президент Украины Владимир Зеленский, который для встречи с американским коллегой надел штаны милитари и черный худи с гербом Украины. А вот Джо Байден для визита в Киев выбрал уже всем знакомый галстук в сине-желтую полоску. В таком же он приветствовал Зеленского у себя в Белом доме.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с президентом США в Киеве 20 февраля. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины.

В свою очередь, граждане страны-террориста РФ в очередной раз проявили свою агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудский актер и филантроп Леонардо Ди Каприо сделал пожертвования в фонд Елены Зеленской. Средства направят на помощь тем украинским детям, которые больше всего пострадали в результате полномасштабной войны.