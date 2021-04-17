Зеленская в стильном тренче и кроссовках посетила Версальский дворец. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции, где запустила украиноязычный аудиогид. Для выхода она подобрала элегантный светлый тренч и кроссовки.

Свой образ Елена дополнила молочной блузкой и черными укороченными брюками. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Волосы первая леди уложила в фирменную прическу и подобрала лаконичные блестящие серьги с камнями. На лице она сделала нежный дневной макияж с акцентом на глаза. Жена президента Владимира Зеленского появилась в Версальском дворце в защитной маске.

"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. Все это время было необходимо, чтобы провести переговоры с Версалем, подписать договор, найти подрядчиков для перевода, редактирования текстов, актеров озвучивания, осуществить интеграцию в приложение и тестирования. Это был длинный, но очень интересный процесс, который дал хороший результат", – говорится в подписи к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL: