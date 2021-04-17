Зеленская в стильном тренче и кроссовках посетила Версальский дворец. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Первая леди Украины Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции, где запустила украиноязычный аудиогид. Для выхода она подобрала элегантный светлый тренч и кроссовки.

Свой образ Елена дополнила молочной блузкой и черными укороченными брюками. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Волосы первая леди уложила в фирменную прическу и подобрала лаконичные блестящие серьги с камнями. На лице она сделала нежный дневной макияж с акцентом на глаза. Жена президента Владимира Зеленского появилась в Версальском дворце в защитной маске.

Елена Зеленская посетила Версаль в стильном образе
Елена Зеленская в стильном тренче посетила Версальский дворец

"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. Все это время было необходимо, чтобы провести переговоры с Версалем, подписать договор, найти подрядчиков для перевода, редактирования текстов, актеров озвучивания, осуществить интеграцию в приложение и тестирования. Это был длинный, но очень интересный процесс, который дал хороший результат", – говорится в подписи к фото.

Елена Зеленская в Версальском дворце

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