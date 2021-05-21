Зеленская с мужем приняли участие во вручении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом Владимиром приняли участие в награждении лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года. Она продемонстрировала деловой стиль, выбрав для мероприятия классический белый костюм.

Фотографии с церемонии награждения были опубликованы на официальном сайте главы государства (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Свой образ Зеленская дополнила яркой вышиванкой, а также черными лодочками на среднем каблуке.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летие образования Вооруженных Сил, 25-летие Конституции, 75-летие госпредприятия "Антонов", юбилей Леси Украинки и 60-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"Рад быть здесь с моей супругой и видеть трансформацию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Очень важно видеть высокий статус этой премии. Церемония награждения проходит в знаковых местах Украины", – произнес он в торжественной речи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский с женой поздравили украинцев с Днем вышиванки яркими фото в национальных нарядах. Глава государства назвал наш национальный наряд – сокровищем.