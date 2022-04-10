Зеленская рассказала, как узнала о нападении России на Украину: я проснулась от странных звуков, мужа в постели не было

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что не верила в возможное полномасштабное нападение Российской Федерации на Украину, а потому не готовилась к эвакуации и растерялась ночью 24 февраля. Ее первый день войны начался со звуков взрывов за окном и короткой беседы с мужем, который уже был готов к защите Родины.

Об этом первая леди рассказала в интервью изданию Vogue. Елена Зеленская также раскрыла, как общается с мужем во время вторжения России (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Избранница президента Украины признался, что хорошо помнит день, когда россияне обстреляли почти каждый областной центр Украины. По ее словам, несколько недель до этого чувствовались напряженно, однако она всерьез не осознавала угрозы.

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"Да, мы все последние недели жили в напряжении, повсюду говорили о возможном вторжении. Но до конца не верилось, что такое может произойти. В ХХІ веке? В современном мире?" – говорится в комментарии.

Елена Зеленская вспомнила, что открыла глаза ночью, когда услышала странные звуки за окном. Она сразу заметила, что муж уже проснулся и одевается.

"Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то между 4 и 5 утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы. Мужа рядом в постели не было. Я встала и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно. В последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в "военке", – поделилась собеседница журналистов.

Между супругами состоялся короткий диалог, который первая леди хорошо запомнила. "Началось", – сказал Владимир Зеленский и приказал собрать вещи первой необходимости и документы.

"Нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. Если в Украине вообще возможно сейчас найти абсолютно безопасное место… С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", – сказала первая леди Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга министра обороны Украины Алексея Резникова Юлия Зорий также узнала о начале войны от мужа. Телеведущая призналась, что ее жизнь в то утро разделилась на "до" и "после".