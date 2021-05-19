Зеленская пришла на встречу в деловом костюме и с элегантной прической. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская провела деловую встречу в элегантном образе, в котором продемонстрировала модный синий пиджак. Также супруга главы государства появилась на публике со стильной прической.

Кроме того, свой лук первая леди дополнила украшениями. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Зеленская вышла в свет в сдержанном аутфите – она выбрала голубую рубашку без воротника, темно-синий пиджак и такого же оттенка брюки. Также супруга президента сделала элегантную прическу – собрала волосы в пучок и одну прядь выпустила наперед.

Свой лук первая леди завершила золотистыми серьгами, легким дневным макияжем и защитной медицинской маской.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Как сообщал OBOZREVATEL: