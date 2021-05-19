Зеленская пришла на встречу в деловом костюме и с элегантной прической. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская пришла на встречу в деловом костюме и с элегантной прической. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская провела деловую встречу в элегантном образе, в котором продемонстрировала модный синий пиджак. Также супруга главы государства появилась на публике со стильной прической.

Кроме того, свой лук первая леди дополнила украшениями. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Зеленская вышла в свет в сдержанном аутфите – она выбрала голубую рубашку без воротника, темно-синий пиджак и такого же оттенка брюки. Также супруга президента сделала элегантную прическу – собрала волосы в пучок и одну прядь выпустила наперед.

Свой лук первая леди завершила золотистыми серьгами, легким дневным макияжем и защитной медицинской маской.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела деловую встречу
Елена Зеленская провела деловую встречу в элегантном образе
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.

  • Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.

  • Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.

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