Зеленская пришла на встречу в деловом костюме и с элегантной прической. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская провела деловую встречу в элегантном образе, в котором продемонстрировала модный синий пиджак. Также супруга главы государства появилась на публике со стильной прической.
Кроме того, свой лук первая леди дополнила украшениями. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Зеленская вышла в свет в сдержанном аутфите – она выбрала голубую рубашку без воротника, темно-синий пиджак и такого же оттенка брюки. Также супруга президента сделала элегантную прическу – собрала волосы в пучок и одну прядь выпустила наперед.
Свой лук первая леди завершила золотистыми серьгами, легким дневным макияжем и защитной медицинской маской.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним:
стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.
Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.