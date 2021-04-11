Зеленская показала стильный образ на встрече с президентом Турции. Фото

Obozrevatel Люди 10:54, 11.04.2021

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась вместе со своим супругом Владимиром Зеленским на официальной встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер.

Для такого события Зеленская выбрала стильный наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди длинны с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Этот замечательный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный день. До новых встреч", – подписала снимки в соцсети жена президента Украины.

Елена Зеленская на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер.
Facebook Елены Зеленской
Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ .
Facebook Елены Зеленской
Елена Зеленская пообщалась с супругом президента Турции.
Facebook Елены Зеленской
Елена Зеленская со своим супругом на официальной встрече .
Facebook Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Наемники "Л/ДНР" обстреляли ВСУ из минометов, есть погибший и раненый

В Украине АЗС массово снизили цены на бензин

В Донецке вспыхнул пожар и прогремели "взрывы": в сети написали о ЧП на военной базе

ВСУ впервые использовали на Донбассе беспилотник Bayraktar TB2

Эрдоган поддержал предоставление Украине ПДЧ по НАТО