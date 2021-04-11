Зеленская показала стильный образ на встрече с президентом Турции. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась вместе со своим супругом Владимиром Зеленским на официальной встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер.

Для такого события Зеленская выбрала стильный наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди длинны с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Этот замечательный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный день. До новых встреч", – подписала снимки в соцсети жена президента Украины.

Елена Зеленская на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер. Facebook Елены Зеленской

Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ . Facebook Елены Зеленской

Елена Зеленская пообщалась с супругом президента Турции. Facebook Елены Зеленской

Елена Зеленская со своим супругом на официальной встрече . Facebook Елены Зеленской

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Зеленская выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм, который состоит из укороченного пиджака и длинной юбки.

Также первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.