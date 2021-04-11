Зеленская показала стильный образ на встрече с президентом Турции. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась вместе со своим супругом Владимиром Зеленским на официальной встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его женой во дворце Хубер.
Для такого события Зеленская выбрала стильный наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди длинны с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Этот замечательный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный день. До новых встреч", – подписала снимки в соцсети жена президента Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Зеленская выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм, который состоит из укороченного пиджака и длинной юбки.
Также первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Кроме этого Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.