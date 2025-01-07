Заставил папу-диктатора оправдываться: что известно о Коле Лукашенко, который якобы имеет номер Зеленского, и почему его обожали в сети

Во время записи интервью с американским подкастером Лексом Фридманом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабной войны имел телефонный разговор с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко, в течение которого он извинился за пуски российских ракет с территории РБ. Как отметила пресс-секретарь диктатора, он связался с украинским гарантом только по просьбе своего сына – Коли Лукашенко, который якобы имеет его личный номер.

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Конечно не обошлось и без громких заявлений о том, что никаких слов с извинениями не прозвучало, потому что вроде бы не за что. OBOZ.UA расскажет, что известно о Коле Лукашенко, который заставлял отца оправдываться за свои поступки.

Лидер Беларуси имеет трех сыновей, однако чаще всего на публичных мероприятиях появлялся с младшим потомком, ведь именно он его любимец. Парень родился 31 августа 2004 года в городе Минске, однако имя его мамы остается неизвестным. Согласно самому популярному предположению, сына президента РБ привела на свет его бывший личный врач Ирина Абельская.

Интересно, что Александр Лукашенко не избегает возможности брать с собой сына-фаворита на официальные встречи. Так, например, по словам диктатора, парень присутствовал на переговорах между Россией и Украиной весной 2022 года. Более того, постоянно настаивает на их повторной организации.

Коля Лукашенко начал получать образование в Беларуси, однако после волны протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году покинул учебу и уехал в Москву. Там он поступил в одну из гимназий под вымышленной фамилией. А вот высшее образование потомок диктатора решил получать в столице Китая – Пекине.

Почему Колю Лукашенко обожали в сети

Следует отметить, что в 2019 году сын самопровозглашенного президента РБ произвел настоящий фурор в сети. После продолжительного исчезновения из публичного пространства он появился на официальном визите в Китай вместе с отцом и поразил кардинальное изменение имиджа.

Коля Лукашенко предстал перед общественностью в деловом костюме и стильной прической. Тогда можно было заметить, что юноша значительно вырос и достиг более подтянутой формы. Кстати, многие видят в парне потенциального преемника Александра Лукашенко.

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