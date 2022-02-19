Зару и Майка Тиндалл назвали самой сексуальной парой королевской семьи. В чем секрет их крепкого брака

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс назвала внучку королевы Елизаветы II и принца Филиппа Зару Тиндалл с ее супругом Майком самой сексуальной парой королевской семьи. По ее мнению, они "победили романтически безжалостных" принца Гарри и Меган Маркл.

К таким выводам Джуди Джеймс пришла после того, как пару заметили в Риме на День святого Валентина, пишет Express. "Королевские отношения бывают непостоянны. В случае Меган и Гарри настолько романтично безжалостны, насколько это возможно. А дочь принцессы Анны Зара, кажется, достигла мастерства в длительных отношениях с мужем Майком", – сказала эксперт по языку тела.

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Она отметила, что Зара и Майк выглядят также влюбленно, как и в день свадьбы.

"Это выглядит тактильно, весело, романтично и по-настоящему, с прикосновениями и постоянным зрительным контактом, что говорит о том, что они обожают друг друга так же сильно, как в день свадьбы", – сказала Джуди Джеймс.

Напомним, что супруги Тиндалл начали встречаться в 2003 году после знакомства во время чемпионата мира по регби в Австралии. Майк был профессиональным игроком в регби, а Зара в то время тренировалась, чтобы стать олимпийской наездницей. Две спортивные легенды поженились 30 июля 2011 года.

По мнению Джуди, добиться таких успешных отношений в качестве внучки королевы Заре удалось при отсутствии королевской роли.

"Отсутствие настоящей королевской роли у Зары помогает создать взаимное обожание, поскольку оно всегда позволяло ей использовать спонтанный и нежный язык тела так, как никогда не делала ее высокопоставленная мать. Возможно, это также помогло Майку и Заре достичь очень сбалансированных чувств", – подчеркнула она.

Джуди считает, что ритуалы Зары и Майка далеки от присущих королевской семье и выходят за рамки нескольких объятий и рукопожатий.

"Они без сомнения, самые сексуальные члены королевской семьи. Например, однажды Зара просунула голову через окно машины, чтобы очень страстно поцеловать Майка на прощание. Вероятно, их поведение было вдали от фотографов, что говорит об их уровне влечения друг к другу", – заявила Джуди Джеймс.

По ее словам, важной составляющей в их браке является то, что они заставляют смеяться друг друга, а когда они рядом с детьми, веселье разделяют с ними.

В крепких отношениях Зары и Майка присутствует и уважение друг к другу, которое вполне вероятно связано со спортивными успехами, а также с семейной ролью.

"Майк никогда не выглядел парнем, испытывающим трепет перед семьей своей жены, и это спокойное и непринужденное отношение должно помочь ей поддерживать уважение к нему в семье", – сказала Джуди.

Отметим, что профессия спортивной звезды Майка помогла ему с тех пор, как он женился на члене королевской семьи. Его роль, как звезды регби, вызвала уважение у братьев Зары – принцев Уильяма и Гарри, считает Джеймс.

"Это означает, что он мог более чем постоять за себя в качестве потенциального альфы в королевской семье", – подытожила эксперт по языку тела.

Коротко о личностях:

Зара Тиндалл – 40-летння единственная дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, член британской королевской семьи и двадцать первая в линии наследования престола. Замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби-15 Майком Тиндаллом.

Майк Тиндалл – 43-летний английский регбист, выступавший на позиции центра. За свою карьеру выступал за клубы "Бат" и "Глостер" в чемпионате Англии: в составе "Бата" стал серебряным призёром чемпионата Англии 2003/04.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в королевских семьях принято иметь свое хобби и заниматься спортом. Например, принцесса Анна и Марк Филлипс увлекаются конными скачками, князь Монако Альбер II – бобслеем, княгиня Шарлен – плаваньем, а король Испании Фелипе VI – парусным спортом.