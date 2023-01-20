Зарабатывали и вкладывали в украинскую культуру: Олег Скрипка рассказал о гастролях в России до 2014 года

Известный украинский музыкант Олег Скрипка до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, нередко ездил со своей группой "Воплі Відоплясова" (ВВ) на концерты в РФ. Артист признается, что не видит в этом ничего плохого, поскольку все заработанные во время гастролей деньги, вкладывал в развитие украинской культуры.

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Скрипка отмечает, что так делал не только он, но и многие его коллеги из Украины. О гастролях в стране-агрессоре до начала войны звезда рассказал в интервью 24 каналу.

"Это (заработок в России до 2014 года – ред.) было совершенно правильно. Не только я так поступал. Знаю еще несколько хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру", – прокомментировал артист.

Вспоминая начало российского террора, звезде кажется абсурдным другой момент – звучание музыки агрессора в украинских клубах. Скрипка не понимает, почему после 2014 года многие соотечественники не посчитали нужным отказаться от российского контента, включая песни.

"Даже во Львове русские песни все равно играли на дискотеках. А в Одессе до 2014 года половина музыки была мировой, а другая половина – русскоязычной. Украиноязычной не было вообще. После 2014 года в Одессе была только русская музыка. Иностранного ничего не было. Для меня это было странно и страшно. Через музыку я чувствовал, что будут такие события, как сейчас", – отметил певец.

Также Скрипка акцентирует на том, что на гастролях в абсолютно любой стране, включая РФ до 2014 года, он оставался носителем украинской культуры.

"У меня была специфическая ситуация. Все наши русскоговорящие артисты были резидентами Украины, но все равно частью русского мира. То, что у них были украинские паспорта и тому подобное, ничего не значит. Я никогда не был частью российского мира, потому что за границей пел и говорил по-украински", – подчеркнул исполнитель.

Как писал OBOZREVATEL, 30 декабря Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Перед Новым годом это место оказалось очень оживленным, артист собрал огромное количество слушателей возле украшенной ели в центре холла.

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