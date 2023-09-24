Заплатила Потапу более 250 тысяч евро: стало известно, почему Настя Каменских вдруг спела в дуэте с Ассоль. Эксклюзив

Не так давно украинская певица Настя Каменских предстала перед фанами в неожиданном дуэте – она записала общий трек со своей коллегой Ассоль, известной хитом "Моя мама лучшая на свете", которому уже больше 20-ти лет. Однако теперь Ассоль (настоящее имя Екатерина Тараненко) выступает под псевдонимом SWOIIA. И, как оказалось, за новый образ исполнительницы, а также за раскрутку ее нового творческого этапа взялся не кто иной, как Алексей Потапенко, он же Потап.

Дело в том, что Тараненко обратилась к продюсеру и рэперу еще до полномасштабного вторжения, заплатила за раскрутку немаленькую сумму, но никакого результата не получила. Об этом OBOZREVATEL стало известно от источников приближенных к артистам.

Так, речь идет о сумме больше 250 тысяч евро (9,7 млн гривен). Деньги Ассоль заплатила Потапу в 2021 году. В рамках такого прайса она должна была получить новый репертуар, образ и, собственно, раскрутку карьеры.

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Началась полномасштабная война – деньги исполнительнице никто возвращать не стал, однако и заниматься ее продюсированием тоже, передает источник.

"Потап как попало отрабатывает эти деньги, точнее делает вид, что работает. Поэтому в дуэт запихали Настю Каменских в рамках "раскрутки" Ассоль под новым псевдонимом", – поделился инсайдер.

Очевидно, Потап надеется, что имя, статус и популярность его супруги помогут новой подопечной нарастить и свою аудиторию.

Ранее OBOZREVATEL писал, где все это время пропадала Ассоль, выступающая теперь под новым псевдонимом. С началом полномасштабной войны Екатерина Тараненко направила силы на волонтерство и информационную поддержку родной страны. Все подробности – в нашем материале.

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