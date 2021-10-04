'Задница в мыле': MamaRika рассказала о сложностях материнства

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая в начале августа впервые родила, поделилась сложностями материнства. По словам артистки, задница в мыле у всех членов семьи.

Об этом Настя откровенно рассказала в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. С рождением сына мир звезды перевернулся с ног на голову, но она уже планирует налаживать концертные туры и возвращаться к работе.

"Самое сложное то, что ребенок забирает все мое время и это нормально на первых этапах его жизни. Учитывая, что кормить нужно каждые 2 часа, на работу остается очень мало времени. Приходится включать турборежим", – делится певица.

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Изменилось и отношение женщины к самой себе. Теперь она понимает, что родить и воспитать сына – колоссальный труд и подвиг, поэтому еще больше стала себя уважать.

MamaRika и ее муж-актер Сергей Середа спасаются юмором и взаимоподдержкой. Артистка утверждает, что разделив обязанности 50/50 можно значительно облегчить себе жизнь.

Коротко о звезде:

MamaRika – украинская певица. С 2008-2015 год известная под псевдонимом Эрика;

Родилась 13 апреля 1989 в городе Червоноград Львовской области;

Окончила факультет иностранных языков Львовского национального университета имени Ивана Франко, специальность - переводчик английского;

Более 40 раз появлялась на обложках журналов. В том числе: "Story", "Playboy", "Viva!" и "MAXIM".

Также OBOZREVATEL писал, что сразу после родов MamaRika устроила эротическую фотосессию, где засветила грудь.