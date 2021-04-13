Задержанные в Дубае украинки прилетели в Киев: одна из них назвала цель фотосессии. Видео

В ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Дубая с украинскими моделями, которых ранее задержали в ОАЭ за голую фотосессию на балконе. Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – заявила, что это были "просто ню-фотографии и ничего другого".

Об этом модель сообщила журналистам "Сегодня". Девушка в черной кожаной куртке неохотно шла на контакт и избегала СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Что касается условий, в которых содержали девушек в ОАЭ после задержания, то, по словам Кащенко, они были "ужасные".

Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – заявила, что это были "просто ню-фотографии" Скриншот

С остальными прилетевшими девушками поговорить не удалось – все они от вида камер разбежались. По предварительной информации, в Киев прилетели одиннадцать украинок, еще у одной обнаружили коронавирус, поэтому она прилетит позже.

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