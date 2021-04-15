Самые нелепые и курьезные свадебные фото, которые рассмешат до слез

Яна Сончковская Люди 19:45, 15.04.2021 Обновлено: 19:49, 15.04.2021

Свадьба – один из самых важных дней в жизни человека. Пары готовятся и планируют мероприятие, надеясь, что это будет лучший день.

Иногда не все идет по плану, а благодаря непредсказуемым ситуациям выходят смешные свадебные снимки. OBOZREVATEL собрал веселые и странные фотографии свадеб со всего мира.

Молодожены хотели сделать атмосферное фото рядом с жеребцом.

Конь хотел попробовать на вкус букет невесты.
Ken Pak Photography

Кондитер перепутала дизайн свадебного торта.

Вышел не очень аппетитный торт.
Imgur/LaMerMerci

Ожидания и реальность: молодожены сделали заказ у неумелого кондитера.

Торт должен быть в форме королевского замка.
cakewrecks.com

Подружки невесты верят в удачу.

Кто-то очень хотел выйти замуж.
tuxboard.com

Дедушка требует правнуков как можно скорее.

Дедушка угрожает внукам
Picline

Свадьба всегда утомляет.

Молодожены заметно устали
vpodobay

Молодожены приняли решение охладиться в реке.

Молодожены купаются в водоеме

Деревенская свадьба не обходится без забавных фотографий.

Свадебная фотосессия в деревне

Есть что вспомнить после свадьбы.

За секунду до падения.

Кто-то из гостей недолюбливал молодоженов.

Гостья не промахнулась.

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