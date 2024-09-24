Юлия Верба рассекретила имя новорожденной дочери и показала, как ее встречали с роддома: всю жизнь об этом мечтала

Известная украинская блогер Юлия Верба рассказала, что назвала свою дочь, которую родила почти неделю назад, 18 сентября, Розой. Об этом имени она мечтала давно и, признается, что была бы не против, если бы когда-нибудь так именовали ее. 21-летняя блогер также показала, как ее встречали с роддома.

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Подборку фото она опубликовала в Instagram. Как отметили в комментариях подписчики, Верба одна из немногих блогеров, которые на свою выписку из родильного не приглашали массовое количество людей.

Ее муж Константин Золотухин под дверью перинатального центра во Львове собрал самых близких людей пары и, более того, будущих крестных. Вместе с собой гости принесли розовые шарики, из которых впоследствии устроили фотозону, а вот от помпезности они решили отказаться.

"Картина дорисована. Мы дома", – подписала Верба фотоподборку.

Дома блогера ждал сюрприз. Константин заказал пять корзин с цветами оттенков красного, розового и белого цвета. В частности, согласно полу были подобраны гелиевые шарики. На одном из них было написано "Любимая, спасибо за доченьку", а на другой – поздравление для ребенка "Роза, приветствуем дома". Опубликовав фото с этого момента Юлия Верба подтвердила, что пара назвала дочку Розой и объяснила, почему выбрала такое необычное имя.

"Роза. Всю жизнь мечтала так назвать доченьку. Потому что каждая девушка и женщина – цветочек, который нужно оберегать, ухаживать, наслаждаться ею и сильно-сильно любить", – щемяще написала она.

На ее предложение назвать так дочь избранник согласился без колебаний: "Когда я сказала Косте, что хочу имя Роза, он сразу сказал "Да". Хотя мой Костя – это всегда свое мнение, упрямство. Очень характерный мужчина".

Позже в Telegram Верба сообщила, что Розой была ее прабабушка, и отвечала на упреки хейтеров относительно якобы русскоязычности имени, мол, нужно было назвать ребенка "Трояндою".

"Троянда" это цветок. А Роза и в Америке Роза. Rose. Боже, как я кайфую... Это единственное имя, которым бы я хотела, чтобы альтернативно назвали меня. Юля обожаю. Но от Розы тоже не отказалась бы. Бабушку моего папы тоже звали Роза..." – призналась блогер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юлия Верба раскрыла сумму своего заработка в месяц. Кроме того, 21-летняя инфлюенсер рассказала во что именно вкладывает заработанные средства.

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