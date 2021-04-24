Яма показался с длинными волосами и рассмешил фанатов. Видео

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал густую шевелюру на голове, а затем снова стал лысым.

Знаменитость развеселил фанатов новым роликом, который опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Яма записал видео, в котором сначала появился с длинными волосами и якобы произнес слова: "Я попробовал", а после этого парик сполз с головы хореографа и засветилась его лысина. Звезда сказал: "Мне не понравилось".

Пользователей сети очень рассмешил ролик Ямы, и они оценили его юмор. Кроме того, многие засыпали комментариями знаменитость.

"Я плакала!", "Влад! А если просто попробовать отрастить хотя бы ежик, было бы круто!", "С волосами похож на Курта Кобейна", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха".

Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма принял участие в шоу "Липсинк баттл" на "1+1" и поделился с поклонниками снимками, на которых скопировал певицу Джамалу в неожиданном для всех образе.