Ядерная война или Северная Корея: кулинарный блогер-враг Кремля Белоцерковская описала будущее России

Известная телеведущая и автор популярных кулинарных книг Вероника Белоцерковская, у которой почти миллион фолловеров в Instagram, рассказала, что будет происходить в РФ в ближайшее время. Она предусмотрела два варианта: либо ядерная война, либо КНДР.

Об этом Белоцерковская отметила в интервью "Новой газете". Звезда давно живет во Франции, но испытывает невыносимый ужас в душе из-за того, что происходит в Украине, и что будет с Россией дальше. Она с семьей помогает украинским беженцам.

"Когда я думаю о ближайшем будущем России, то упираюсь в стену. Слева – ядерная война, справа – Северная Корея. И больше я не вижу никаких вариантов", – заявила телеведущая.

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Свой кулинарный Telegram-канал Белоцерковская переформатировала в политический, где описывает хронологию событий войны в Украине. Она заявила, что в России не ценят человеческую жизнь, а в Европе – это самая высокая ценность. Поэтому раньше телеведущая была аполитичной, а после переезда стала неравнодушной к страданиям других людей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Ники Белоцерковской. Ее обвинили в распространении "фейков" о действиях русских военных. Посты блогера в Instagram якобы содержат признаки дискредитации властей и вооруженных сил России.

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