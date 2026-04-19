'Я знала, что произойдет что-то страшное': Шарлиз Терон раскрыла детали ночи, когда ее мать застрелила отца из-за домашнего насилия

Актриса Шарлиз Терон рассказала о ночи 1991 года, когда ее мать Герда Терон застрелила ее отца Чарльза Терона в их доме в Южной Африке, действуя, по словам актрисы, в условиях самообороны из-за домашнего насилия. Инцидент произошел, когда будущей звезде было 15 лет, и мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался ворваться в дом, угрожая семье.

Видео дня

Об этом актриса призналась в интервью The New York Times. Терон отметила, что еще до нападения чувствовала тревогу и "знала, что произойдет что-то страшное", когда отец вернулся домой в возбужденном и агрессивном состоянии.

По словам актрисы, конфликт начался ранее в тот день, когда отец разозлился из-за ее поведения – она не остановилась, чтобы поздороваться с ним, возвращаясь к дому. Терон объяснила, что в семье это воспринималось как нарушение уважения, однако ситуация быстро переросла в агрессию.

"Мне очень хотелось в туалет. Поэтому я побежала в дом, чтобы сходить, а он воспринял это как грубость с моей стороны, потому что я не остановилась, чтобы поздороваться со всеми. В Южной Африке большое значение имеет уважение к старшим. А он был в таком состоянии, что просто разозлился. Он сказал: "Почему ты не остановилась? Кто ты такая?" – вспомнила предпосылки инцидента Терон.

После возвращения домой она вместе с матерью поняли, что конфликты с отцом становятся все более опасными. В тот вечер, по словам актрисы, она попросила мать не вступать в спор и сделать вид, что она спит, чтобы избежать прямого контакта с мужчиной.

Терон вспомнила, что чувствовала напряжение еще до того, как отец подъехал к дому. Она видела его автомобиль и понимала, что ситуация может перерасти в насилие. По ее словам, мужчина находился в состоянии сильного гнева.

"Мое окно выходило на подъездную дорогу, и я могла определить уровень гнева, разочарования или недовольства по тому, как он заезжал. То, как он заезжал во двор той ночью, я не могу вам объяснить. Я просто знала, что произойдет что-то плохое", – вспомнила актриса.

Далее, как рассказала актриса, Чарльз Терон начал стрелять через стальную дверь, пытаясь попасть внутрь дома. Она вместе с матерью держала дверь, которая не имела замка, чтобы сдержать его.

"Он прострелил стальную дверь, чтобы войти, давая четко понять, что собирается нас убить. Его брат также был с ним. Мы знали, что ситуация серьезная, и поэтому, когда он прорвался через первую дверь, моя мама побежала к сейфу, чтобы достать свое оружие. Она зашла в мою спальню. Мы вдвоем прижимали двери своими телами, потому что на них не было замка. А он просто отступил и начал стрелять сквозь дверь", – рассказала Шарлиз Терон.

Во время дальнейшей стычки раздались выстрелы, в результате которых мужчина был смертельно ранен. Терон подчеркнула, что ее мать действовала исключительно в целях самозащиты в ситуации непосредственной угрозы жизни.

"Вот что самое удивительное: ни одна пуля нас не задела. Если так об этом подумать, это просто безумие. Но угроза была очень четкой: "Сегодня ночью я тебя убью", – вспомнила актриса. – Брат побежал по коридору, и она выстрелила одну пулю в коридор, которая семь раз рикошетила и попала ему в руку. Это то, чего нельзя объяснить. А потом она пошла за моим отцом, который в то время открывал сейф, чтобы достать еще оружия, и она выстрелила в него".

Актриса также подчеркнула, что говорит об этом опыте публично, поскольку подобные случаи домашнего насилия являются распространенными, но часто остаются замалченными, а пострадавшие женщины – неуслышанными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!