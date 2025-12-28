'Я знал, куда иду': сын Константина Грубича рассказал о первых часах после тяжелого ранения на фронте и как об этом узнали родители

Сын украинского телеведущего Константина Грубича Ярослав рассказал о первых часах после тяжелого ранения, которое получил в результате российского удара по личному составу ВСУ. Военный признался, что осознал серьезность ситуации почти сразу после "прилета", но больше всего думал не о себе, а о собратьях, которые погибли рядом.

Видео дня

По словам Ярослава Грубича в эфире "Сніданку з 1+1", он проснулся после взрыва и увидел, что потерял руку. Вокруг лежали погибшие собратья. Осознание того, что произошло, пришло постепенно.

"Когда это произошло, я не сразу думал, как я буду это говорить. Я понял, что жив. – поделился Ярослав Грубич. – Но я больше думал о тех раненых и погибших, которые были рядом. Я больше думал о семьях тех, у кого дети погибли или муж. Я помню, меня эвакуировали. Я смотрю на руку – рука еще висела, а кости уже не было. Понял, что уже не пришьется".

Отдельно Ярослав рассказал о моменте, когда сообщал родителям о ранении. Говорит, что не хотел тянуть с разговором, хотя понимал, насколько это будет трудно.

"Была ситуация после первой операции, я помню – видел пропущенный или какое-то сообщение от отца. Еще никто не знал, что произошло. И я говорю ему: "Сядь. Мама рядом с тобой? Сядьте. У меня то, то и то". Тянуть с этим не было смысла, все равно все узнали", – рассказал военный.

Ярослав отметил, что шел служить, осознавая все риски: "Я знал, куда иду, я знал, что может что-то произойти. Я часто говорю: мы не ящерицы, у нас ничего постоянно не отрастает. Поэтому принимаю эту ситуацию. Да, это произошло, у нас есть технологии, у нас есть протезы, у нас есть возможности, которые помогут эту руку немножко, но вернуть такую, какая была".

Константин Грубич признался, что этот момент стал для него чрезвычайно тяжелым.

"Я знаю, что такое, когда тебе звонят из больницы и говорят, что твоего ребенка больше нет. Я не хочу этого снова переживать. И здесь что-то было похожее, – отметил телеведущий. – Особенно первые ночи тяжело было, потому что нельзя было поделиться ни с кем. Это была тайна, секрет, закрытая информация".

Как писал OBOZ.UA ранее, после ранения Ярослав пытался помочь другим, однако быстро осознал, что при таких обстоятельствах это может стоить жизни и ему. Он добрался до места, где ему оказали домедицинскую помощь, после чего попал в реанимацию. По его словам, шансов выжить могло быть значительно меньше, если бы началось сильное кровотечение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!