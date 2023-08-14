'Я жива': MamaRika рассказала о своем состоянии после того, как ее прямо с концерта забрала скорая

Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, более известная под псевдонимом MamaRika, на днях напугала фанов известием, что ее забрала "скорая" буквально перед выходом на сцену фестиваля "Черноморские игры". Артистке резко стало плохо: она не могла стоять на ногах, испытывала тремор и сильное головокружение.

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К счастью, на площадке фестиваля дежурили медики. Они оказали знаменитости всю необходимую помощь и, как рассказала MamaRikа, "напичкали ее уколами", чтобы исполнительница все же смогла выйти к поклонникам на сцену. О своем самочувствии она рассказала в InstaStories.

После выступления артистку все же ожидала госпитализация. Она провела день в больнице в лежачем состоянии, где медики помогли ей восстановиться. MamaRikа сообщила, что из-за плохого сна, постоянных стрессов и плотного рабочего графика она сильно переутомилась, что сказалось на ее здоровье.

"Вчера был очень тяжелый день. Уже в вертикали, а вчера была в горизонтали. Я чувствовала, что последние месяцы очень сложные, много работы и стрессов. Эта усталость постоянно накапливалась. У меня было предчувствие, что когда-то настанет тот день, когда я просто "сломаюсь". Так вот, вчера перед выходом на сцену я почувствовала, что не могу встать со стула, у меня трусятся руки, кружится голова, меня сушит. Хорошо, что на площадке фестиваля Черноморские игры были медики. Меня забрали и начали откачивать", – сообщила певица.

MamaRikа также рассказала, что у нее было давление 90 на 60, общее истощение организма и сильное переутомление.

"Я плохо сплю. Есть семья. Все вместе трудно совмещать. Самое главное, что меня напичкали всякими уколами, и я все-таки вышла на сцену. Я вообще, не помню, чтобы у меня такое было в жизни", – добавила звезда.

Она отметила, что сейчас уже находится дома с семьей и чувствует себя куда лучше, пообещав больше не доводить себя до такого состояния.

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