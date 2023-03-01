''Я стала не звездой, а беженкой'': Кароль вспомнила первый день войны и рассказала, что не дает ей сдаваться

Украинская певица Тина Кароль поделилась, что в день полномасштабного вторжения России в Украину она отправилась в монастырь, чтобы "успокоить мысли и душу". В мирное время вокалистка часто посещала святое место и, видимо, за несколько дней до войны предчувствовала приближение трагедии. По ее словам, та ночь была ужасной.

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Об этом поп-дива рассказала в интервью для глянца Vogue. Звезда также не скрыла, что ее жизнь – это манифест сильной женщины, так как сперва она потеряла своего любимого, в 2014 году Украина узнала, что такое война, а в 2022 кремлевский режим превратил ее не в артистку, а в беженку.

"Иногда я посещаю монастырь, что я и сделала 24 февраля. Это место тишины и покоя, но в ту ночь монахини нарушили обет молчания, плакали и звонили своим родным. Это было ужасно, сердце обливалось кровью, весь монастырь был наполнен криком и молитвами о спасении душ... После того как мгновенно началась война, я вдруг стала не звездой, а беженкой, превратив свой манифест в культурную дипломатию", – отметила Тина.

Знаменитость понимает, сейчас наступил тяжелый период не только для нее, но и для всех жителей Украины. Однако она не намерена сдаваться. Благотворительные концерты, личная линейка патриотической одежды, отвага украинцев, люди и их борьба – главный мотиватор Кароль, который "заряжает" ее на новые свершения.

"Я верю, что мое искусство может кого-то вдохновить, больше рассказать об Украине как о достойной и невероятной стране. Это часть совместной борьбы за победу. Мягкая сила – мой боевой фронт", – подчеркнула селебрити.

Напомним, OBOZREVATEL ранее писал, что гимнастка Анна Ризатдинова перестала общаться с мамой, живущей в оккупированном Крыму, из-за ее неоднозначной позиции. После того как артистка пыталась доказать ей, что та поддалась влиянию российской пропаганды, у мамы спортсменки случился инсульт.

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