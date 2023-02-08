''Я никогда не любил'': Дурнев вспомнил о своем последнем романе в 2014 и рассказал, какие подарки делал девушкам

Популярный блогер Алексей Дурнев никогда не афиширует свою личную жизнь. Часто в интервью или в своих шоу он упоминает, что его сердце свободно. Но еще ни единого раза телеведущий не рассказал о романах или девушках, с которыми встречался. Однако шоумен не отрицает, он достаточно щедрый ухажер и может позволить сделать ценный подарок своей симпатии после недели знакомства.

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На личные темы Дурнев пообщался в интервью с Машей Ефросининой. Ведущая вспомнила – Алексей имел роман в 2014 году с девушкой Катей. Мужчина подчеркнул, что это были его последние серьезные отношения. За следующие 8 лет он ни в кого не влюблялся по-настоящему, да и вообще блогер не уверен, что когда-то любил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я всегда дарю то, что, по моему мнению, им нужно. Телефон, например, ноутбук, что-то такое. Бывало и такое, что после недели отношений дарил... Я говорил "Я тебя люблю..." очень давно. Я никого не любил, я даже не знаю, могу ли я испытывать это чувство уже. Влюбиться могу, на неделю. Даже тогда, В 2014 году в отношениях с Катей, я не уверен, что это была любовь", – сказал юморист Ефросининой.

Алексей также признался, что ему нравятся девушки младше него. Идеальная разница в возрасте для Дурнева – 10 лет. Он это объясняет тем, что с такими представительницами прекрасного пола он также чувствует себя младше и энергичней. Как сообщил блогер, он не помнит, чтобы когда-то заинтересовался девушкой его возраста.

К слову, Маша Ефросинина несколько раз за интервью сказала, что между Дурневым и певицей Дашей Астафьевой чувствуется химия и вряд ли она может быть наигранной. 36-летний шоумен загадочно улыбнулся, намекнув, что вся Украина может стать свидетелем дальнейших развитий их отношений.

Недавно, OBOZREVATEL сообщал, что продюсеры известного шоу "Холостяк" предлагали Алексею Дурневу стать главным героем любимого реалити. Блогер отказался, так как предложенная сумма за участие не совпадала с той, которую он озвучил.

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