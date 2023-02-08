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"Я никогда не любил": Дурнев вспомнил о своем последнем романе в 2014 и рассказал, какие подарки делал девушкам

Виктория Ряполова
Люди
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'Я никогда не любил': Дурнев вспомнил о своем последнем романе в 2014 и рассказал, какие подарки делал девушкам

Популярный блогер Алексей Дурнев никогда не афиширует свою личную жизнь. Часто в интервью или в своих шоу он упоминает, что его сердце свободно. Но еще ни единого раза телеведущий не рассказал о романах или девушках, с которыми встречался. Однако шоумен не отрицает, он достаточно щедрый ухажер и может позволить сделать ценный подарок своей симпатии после недели знакомства.

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На личные темы Дурнев пообщался в интервью с Машей Ефросининой. Ведущая вспомнила – Алексей имел роман в 2014 году с девушкой Катей. Мужчина подчеркнул, что это были его последние серьезные отношения. За следующие 8 лет он ни в кого не влюблялся по-настоящему, да и вообще блогер не уверен, что когда-то любил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я всегда дарю то, что, по моему мнению, им нужно. Телефон, например, ноутбук, что-то такое. Бывало и такое, что после недели отношений дарил... Я говорил "Я тебя люблю..." очень давно. Я никого не любил, я даже не знаю, могу ли я испытывать это чувство уже. Влюбиться могу, на неделю. Даже тогда, В 2014 году в отношениях с Катей, я не уверен, что это была любовь", – сказал юморист Ефросининой.

''Я никогда не любил'': Дурнев вспомнил о своем последнем романе в 2014 и рассказал, какие подарки делал девушкам

Алексей также признался, что ему нравятся девушки младше него. Идеальная разница в возрасте для Дурнева – 10 лет. Он это объясняет тем, что с такими представительницами прекрасного пола он также чувствует себя младше и энергичней. Как сообщил блогер, он не помнит, чтобы когда-то заинтересовался девушкой его возраста.

К слову, Маша Ефросинина несколько раз за интервью сказала, что между Дурневым и певицей Дашей Астафьевой чувствуется химия и вряд ли она может быть наигранной. 36-летний шоумен загадочно улыбнулся, намекнув, что вся Украина может стать свидетелем дальнейших развитий их отношений.

''Я никогда не любил'': Дурнев вспомнил о своем последнем романе в 2014 и рассказал, какие подарки делал девушкам

Недавно, OBOZREVATEL сообщал, что продюсеры известного шоу "Холостяк" предлагали Алексею Дурневу стать главным героем любимого реалити. Блогер отказался, так как предложенная сумма за участие не совпадала с той, которую он озвучил.

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