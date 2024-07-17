'Я не обижаюсь'. Звезда сериалов Нина Набока призналась, почему ее называют 'черной вдовой'

Известная украинская актриса Нина Набока рассказала, что ее за глаза иногда называют "черной вдовой". Артистка была в браке трижды и похоронила всех своих мужей.

Видео дня

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. У Нины Набоки есть дочь Одарка от первого брака и внучка Маруся.

"В одном из интервью меня назвали "черной вдовой". А я не обижаюсь, потому что действительно похоронила трех мужей, – говорит актриса. – И уже восемь лет живу сама. Мужчины были хорошие. Последний очень грамотный – заслуженный деятель искусств, руководитель операторского и фотоцеха, но сгубила водка. Когда поженились, заболел, сделали ему операцию, и он испугался, вероятно, за свою жизнь. И пошел в запои, а я ничего поделать не могла. Куда не возила – все напрасно. А человек был прекрасный, я бы никакого другого не хотела".

"Много лет курил по две пачки сигарет в день, – продолжает артистка. – А однажды вышел на балкон, порвал, говорит: все, не буду. А курил с детства! Я ему часто потом говорила: чего с водкой не сделаешь? Из-за нее, окаянную, он и умер. Второго мужа я очень любила, он был переводчиком с английского. Но вместе мы прожили всего четыре года. Упустили его воспаление легких, а оно дало осложнение. А температура была всего 37 градусов. Как было понять?

"Первого супруга тоже любила, это молодость моя, но развелись, – добавляет Нина Набока. – Он гулял, в командировках был по полгода. У меня тоже был любовник, как говорится, от нужды. Двух следующих мужчин ни разу не изменила. Я женщина сельского пошива – в доме всегда наварено, выглажено, постирано. Сказать, что плохая жена нельзя. От первого мужа имею дочь Одарку. А внучка – Мария по документам, а мы называем ее Маруся. Она что-то начинала противиться: "Ну, бабушка". Я говорю: "Что? У нас Маруся Чурай, Маруся Богуславка. Маруся, раз! Два! Три, калина! Понимаешь?" Они живут отдельно, зять мой – на войне, на нулевке. Уже год с лишним".

Полное интервью с Ниной Набокой читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!