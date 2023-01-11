''Я еще была никто'': Полякова рассказала, почему испытывала отвращение к Ефросининой в начале их общения. Видео

Украинская певица Ольга Полякова, которая сейчас является хорошей подругой Марии Ефросининой и снимает с ней проект "Дорослі дівчата", призналась, что после их знакомства недолюбливала телеведущую. Это произошло из-за неуважительного отношения блогера к еще начинающей певице.

Видео дня

Об этом звездная блондинка рассказала в новом выпуске их совместного шоу. Исполнительница отметила грубость Марии по отношению к ней и вспомнила, как в 2010 году не пришла на интервью к Ефросининой, отменив встречу в самый последний момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я всегда к тебе была очень расположена. Помнишь ты делала проект "Маша"? Я к тебе пришла, я еще была никто, а ты уже была Маша Ефросинина. Ты меня под**бывала всю съемку, и вообще ты тогда была зла и неприятна. Потом я пошла к тебе на передачу, меня очень долго уговаривали. После того как ты меня под**бывала, я к тебе уже очень плохо относилась. Я эти обиды все проглотила, но я их запомнила", – разоткровенничалась Полякова.

Именно тогда между будущими подругами пробежала черная кошка, однако Оля не долго таила обиду. Спустя некоторое время Ефросинина изменилась в лучшую сторону и вокалистка перестала игнорировать приглашения на интервью.

"Ты стала другой, я поняла, что ты меняешься. Мы знали три разных Маши. Первая – ты была открытая, забавная, искренняя. Потом что-то с тобой произошло, ты стала очень напряженной, сконцентрированной и злющей. А потом с тебя как стало это все отпадать... Ты уже не такая, какой ты была, ты совсем другая. Но ты стала теплее, человечнее, добрее", – поделилась мыслями Оля.

Напомним, OBOZREVATEL недавно писал, что Оля Полякова в своем шикарном особняке оборудовала подвал, который стал напоминать уютную гостиную. Знаменитость подчеркнула, что ей с детьми пришлось провести новогодние праздники в убежище, так как россияне устроили ракетный удар по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!