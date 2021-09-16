Вызов Грейс Келли для певцов: в TikTok появился новый челлендж

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл бросили вызов всем своим фанатам, которые умеют петь. Артисты исполнили момент из известной песни MIKA – Grace Kelly и дали подписчикам возможность также показать себя.

Видео дуэта актеров набрало 57 миллионов просмотров в TikTok за 2 дня. Пользователи пытаются приблизиться к максимально "чистому" выполнению челленджа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Суть вызова состоит в том, чтобы спеть строки из припева на низкой, средней и высокой частоте. Слова накладываются одно на другое по мере того, как становятся выше, пока исполнитель не достигнет самой высокой ноты.

Видео дня

"Я могу быть коричневым, могу быть синим, могу быть фиолетовым небом, могу сделать тебе больно, я могу быть кем угодно", – говорится в строках, которые они поют.

Напомним, что Райан и Уилл сейчас вместе снимаются для мюзикла "Spirited". Это будет переосмысление новеллы Чарльза Диккенса "Рождественская история", в которой Рейнольдс сыграет Эбенезера Скруджа, а Феррелл – привидение настоящего Рождества.

"Слишком поздно для Грейс Келли, но слишком рано для нашего рождественского кино", – подписал видео Райан в своем Instagram.

Однако, фанатов больше заинтересовала возможность записи совместного альбома знаменитостей, чем мюзикл.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о странном челлендже, в котором участники бросают куски сыра на лицо своим детям и снимают это на камеру.