Выступление Лии Ахеджаковой против путинского режима вызвало фурор: как отреагировали россияне. Видео

Известная российская актриса театра и кино, 83-летняя Народная артистка РФ Лия Ахеджакова выступила против путинского режима. Она заявила, что возмущена, поскольку лучшим представителям интеллигенции присваивают звание шпионов.

Также Ахеджакова выразила поддержку журналистам телеканала "Дождь" и издания "Медуза". Соответствующую речь артистки на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в московском "Театре Вахтангова", когда ее наградили в почетной номинации "Легенда сцены", опубликовали на YouTube-канале Настоящее время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас смыслы стали меняться. Что такое "иноагент"?. Ну, это же шпион! Он ходит тут, нюхает, на нас доносит и разрушает нашу жизнь. Это "иноагент". Но почему звание "иноагента" присваивается сейчас лучшим людям профессии? Лучшим!", – сказала актриса.

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Ахеджакова добавила, что шпионами называют лучших журналистов, правозащитником, а также ее друга, политика Льва Понамарева. Кроме того, по ее словам, журналистов телеканала "Дождь", издания "Медуза" и участников организации "Мемориал" также называют "иноагентами".

"Просите, что я так... Мне негде это сказать. Но тут сидят люди театра, и я знаю, что мы понимаем друг друга. Над главой "Мемориала" Юрием Дмитрием пятый год издеваются. То 13 лет дают (колонии, – Ред.), теперь 15 за то, что он восстанавливал имена расстрелянных ни за что во время Большого террора. Это герой нашего времени. И мы всей страной смотрим, как пятый год мучают этого человека", – эмоционально высказалась актриса.

Свою речь она завершила вопросом из пьесы "Гамлет" Уильяма Шекспира "быть или не быть".

К слову, Лия Ахеджакова не боится скрывать своих оппозиционных взглядов относительно российских властей, она неоднократно публично выражала поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Россияне разделились во мнениях: одни поддержали актрису и засыпали ее комплиментами, а другие раскритиковали и начали насмехаться над знаменитостью.

"Лия Ахеджакова, Вы настоящий человек. Безграничное уважение за талант и гражданскую позицию", "Прекрасная, бесстрашная, всеми любимая Лия Ахеджакова", "Одна из немногих выбравших совесть, а не конформизм", "Человек с большой буквы", "Стыдно, что мы сидим и ни чего не делаем", "Маленькая смелая женщина", "Как ещё ОМОН не ворвался и не положил всех", "Лучшим?", "Лучшими они сами себя назначили?", "Хотелось бы узнать, кто эти люди, которые ей аплодировали", "Сумасшедшая, а аплодирующие потенциальные предатели", – пишут люди.

Добавим, что в сети даже стали делать мэмы с актрисой, однако они не набирают практически никакой реакции.

Кроме того, появилось видео, в котором российский журналист Михаил Шахназаров заявил, что у Лии Ахеджаковой "проблемы с головой", поскольку она, по его словам, называет героем "педофила".

"Глава петрозаводского "Мемориала" Юрий Дмитриев оказался педофилом, который издевался над маленькой девочкой на протяжении многих лет. Я видел эти фото, приобщенные к этому делу, это ужасные фото. Ему присудили 13 лет, а теперь прокурор просит 15, но для Ахеджаковой и ее друзей он герой. Почему человек, который обеляет педофила – не наказан? Возможно у нее проблемы с головой", – сказал Михаил Шахназаров.

Коротко о знаменитости:

Лия Ахеджакова – 83-летняя советская и российская актриса родом из Днепра. Обладательница множества премий и званий. Она известна своей активной гражданской позицией. Была замужем за актёром Валерием Носиком, художником Б. П. Кочейшвили, московским фотографом Владимиром Персияновым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Лия Ахеджакова отреагировала на обвинения в свой адрес о том, что она "чрезмерно использовала ненормативную лексику" и "пропагандировала однополую любовь". Знаменитости пригрозили отобрать звание народной артистки.