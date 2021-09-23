Выпрашивали подробности: ведущий Слава Демин раскритиковал кастинг 'Холостячки-2'. Видео

Украинский блогер и радиоведущий Слава Демин рассказал о том, как ему звонили представители романтического шоу "Холостячка" и задавали каверзные вопросы. В их числе были о том, почему он до сих пор не развелся и какие у него планы на главную героиню реалити Злату Огневич.

Демин рассказал для YouTube-канал Dorotye, что с ним говорила редактор, которая была слишком строга и любопытно выпытывала подробности личной жизни. Слава отметил, что в какой-то момент ему показалось, что он общается с мамой Златы Огневич (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Мне позвонила продюсер, рассказала, что мы будем жить в доме и все такое. Но я ей говорю, что не могу, поскольку у меня эфиры, я не смогу на два или три месяца уехать. Мне ответили, что они что-то придумают", – рассказывает Демин.

Потом, по его словам, ему позвонила редактор, которая сразу строго стала с ним говорить и выпрашивать подробности о личной жизни.

"Она сходу начала: "Альо! Смотрите, такой вопрос, зачем вам это шоу? Вы развелись уже? А почему до сих пор нет? Когда планируете подавать на развод?". И я ей ответил: "давайте так, если вам не подходит, то давайте просто закончим этот разговор", – рассказывает Слава Демин.

После этого, радиоведущего неожиданно спросили, "что он хочет от Златы?". Слава немного растерялся и подумал, что разговаривает с мамой певицы.

"Ну, в конце я сказал, что мы не сойдемся, на что она ответила: "хорошо я передам все, что я о вас узнала руководству и пускай они решают". Потом мне сказали, что да, есть такая там, и она "умеет" пообщаться", – подытожил Демин.

Кроме того, блогер заявил, что ему импонирует Злата Огневич и очень нравится как человек.

Коротко о знаменитости:

Слава Демин – украинский радиоведущий, блогер и журналист. До того как уйти в сферу медиа, работал предпринимателем.

Недавно стало известно, что Слава разошелся со своей женой, с которой был в браке 13 лет. У экс-возлюбленных есть сын Владислав.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 17 сентября, на телеканале СТБ прошла премьера второго сезона популярного украинского шоу "Холостячка". Главной героиней проекта стала певица Злата Огневич.