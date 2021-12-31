'Вы так похожи! Как три сестры!' Виктория Смеюха показала редкое семейное фото

Известная украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников семейным снимком и удивила невероятной схожестью с мамой, сестрой и племянницей. Женский пол семьи позировал в новогодних платьях.

Соответствующее фото Виктория опубликовала на личной странице в Instagram. "Три поколения моей семьи и чем мы сплоченнее, дружнее и крепче, тем морально спокойнее. Поэтому, пожалуйста, любите своих близких, прямо сегодня!", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре показано, как Виктория Смеюха позирует в черном мини-платье с перьями внизу на тоненьких бретелях. Она обула черные лаковые туфли на небольшом каблуке, а образ дополнила аксессуарами в виде колец и длинных сережек. Также Виктория сделала макияж с акцентом на глаза, а волосы уложила в "афрокудри" и оставила распущенными.

Видео дня

Рядом с артисткой позировала ее сестра и мама, которые также были в черных платьях, в шикарных аксессуарах, а свои образы они дополнили макияжем с акцентом на ярко-красные губы. Возле них покрасовалась и племянница Виктории в синем костюме.

Поклонники буквально засыпали их комплиментами, отметив их невероятную схожесть между собой.

"Семья это самое важное, красотки", "Богини", "Улыбки одинаковые, мамины", "Такие милые все", "Мама, как сестра", "Шикарная, Вика", "Как Вы все похожи", "Просто четыре красавицы", "Теперь ясно, откуда ваша красота", "Вы так все похожи", "Просто три поколения красоток", "Как три сестры", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Виктория Смеюха (Екатерина Смеюха) – 36-летняя украинская певица родом из Харькова. Экс-солистка украинского коллектива "НеАнгелы", который был создан в 2006 году. В мае этого года объявила о начале сольного проекта, а также призналась, под каким псевдонимом теперь будет выступать – VICTORIA.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктория Смеюха позировала в бикини в разных ракурсах. Знаменитость продемонстрировала подтянутое тело.