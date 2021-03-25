Вячеслав Чорновил погиб 22 год назад: кому помешал борец за независимую Украину

Украинский политик, лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил погиб 22 года назад, 25 марта 1999 года, в автокатастрофе недалеко от Борисполя.

Это произошло за несколько месяцев до президентских выборов, а обстоятельства трагедии по сегодняшний день у многих вызывают сомнения в версии о несчастном случае. За два десятка лет дело о гибели национального лидера украинцев неоднократно открывали и закрывали, при этом родные и окружение Чорновила убеждены, что его смерть в действительности была политическим убийством. Что известно о загадочном ДТП, унесшем жизнь Чорновила, рассказывает OBOZREVATEL.

Вячеслав Чорновил Фотовыставка "Неизвестные фотографии Вячеслава Чорновила" / westnews.com.ua

Кем был Вячеслав Чорновил для Украины

В 1960-х годах Вячеслав Чорновил и другие представители интеллигенции положили начало украинскому национально-освободительному движению шестидесятников и диссидентов.

Чорновил, в частности, был основателем подпольного журнала "Украинский вестник", одним из инициаторов создания Украинского Хельсинкского союза. Около 17 лет он провел в советских тюрьмах: четыре раза был осужден за "антисоветскую пропаганду".

В один из годов заключения Чорновил выдержал 83 допроса, но ни разу не дал показаний против своих соратников.

После лагерей и ссылок Чорновил стал одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов. Чорновил также – один из основателей Народного руха Украины.

Именно Вячеслав Чорновил был инициатором провозглашения Декларации о государственном суверенитете и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Он получил прозвище в КГБ – "Неугомонный".

Посмертно Герой Украины (2000). Лауреат Международной журналистской премии имени Николаса Томалина (1975).

Вячеслав Чорновил был одним из идеологов провозглашения украинской независимости, именно он собирал с этим требованием многотысячные митинги chornovol.org

Как погиб Вячеслав Чорновил: загадочная авария

25 марта 1999 года Toyota, на которой Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов возвращались из Кировограда, столкнулась с КамАЗом с прицепом, который разворачивался посреди шоссе на 5 км автотрассы Борисполь – Золотоноша.

62-летний Чорновил находился на переднем пассажирском сидении. Он и его водитель погибли сразу, пресс-секретарь политика, известный журналист Дмитрий Понамарчук, который в то время отдыхал на заднем сиденье, получил травмы, но остался в живых.

Вячеслав Чорновил был похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве 29 марта 1999 года, на прощание пришло более 200 тысяч человек. Гроб с телом Вячеслава Чорновила несли на руках от Владимирского собора.

По мнению выжившего в аварии Понамарчука, который, как и другие близкие лидера Руха, считает, что это было именно покушение, Чорновил умер не сразу, и у исполнителей покушения на него было еще несколько минут, чтобы "добить" Вячеслава Максимовича.

"Есть один период после катастрофы, где я не мог контролировать ситуацию. Предположительно, я с врачами установил, 5-7 минут. Этого было бы достаточно, чтобы убийцы убили тех, кто был на переднем сиденье. Почему меня не добили? Потому что я упал с заднего сиденья на пол", – сообщил Понамарчук уже в 2018 году.

А бывший замгенпрокурора Николай Голомша в 2015 году рассказал, что после аварии Чорновила могли "добить" кастетами.

Вячеслав Чорновил фотовыставка "Неизвестные фотографии Вячеслава Чорновила" / westnews.com.ua

"Что такое ДТП? Это одномоментный удар. У Чорновила же на затылке нашли четыре линейных повреждения, хотя сзади него никаких препятствий не было. Даже если он в последний момент развернул голову, все равно повреждения должны быть получены одновременно, в момент удара. А там не так", – рассказывал Голомша газете "Сегодня".

"Тем более оказались свидетели, которые вроде бы видели неких людей на месте аварии. И потом следствие сталкивалось с неимоверными трудностями и преградам, нам не давали работать. Затем пошла мистика, стали умирать ключевые фигуранты дела", – говорил он.

По словам Голомши, все это напоминает спецоперацию. "В мире даже есть название для подобных операций – "Таран". Все гибнут, и концы в воду. А если не гибнет тот, кого "заказали", то его добивают. В случае с Чорновилом, думаю, это были удары кастетом", – рассказал Голомша.

Вячеслав Чорновил фотовыставка "Неизвестные фотографии Вячеслава Чорновила" / westnews.com.ua

По его словам, следствие активно продвигалось, однако в какой-то момент дело у них забрали.

При этом народные депутаты (в прошлом члены Руха) Ярослав Кендзер и Иван Стойко также заявляли, что в ходе следствия на голове Чорновила были зафиксированы следы от удара кастетом.

Как известно, при президенте Леониде Кучме расследование гибели Чорновила остановилось на версии "несчастный случай" и было прекращено. Причем тогдашний министр МВД Юрий Кравченко, не дожидаясь результатов следствия, сразу заявил, что лидер Руха и его водитель погибли в результате аварии, а версия о покушении не рассматривается.

"В 1999 дело расследовали – там ошибка на ошибке. Там сейчас можно открывать уголовные дела против тех людей, которые проводили медицинские экспертизы, технические экспертизы. Они их не проводили вообще, просто подписывали документы, которые им приносили", – говорит сын погибшего лидера Руха Тарас Чорновил.

В 2007 году Генеральная прокуратура Украины получила результаты независимой экспертизы из Польши, которая подтвердила версию несчастного случая.

Вячеслав Чорновил фотовыставка "Неизвестные фотографии Вячеслава Чорновила" / westnews.com.ua

И все же в июне 2011 года, уже при президенте Викторе Януковиче и генпрокуроре Викторе Пшонке, была проведена эксгумация останков Чорновила, после которой прокурор Киева Анатолий Мельник уверял, что череп погибшего якобы не имеет следов кастета.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд Киевской области закрыл дело о гибели Вячеслава Чорновила, признав ее несчастным случаем.

Сын Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил убежден, что убийство его отца заказал тогдашний президент Украины Леонид Кучма. В начале 2014 года он заявил, что его отца "убили, потому что боялись, что он сломает схему беспрепятственного выхода во второй тур Кучмы с Симоненко, что гарантировало бы Кучме победу".

Вячеслав Чорновил фотовыставка "Неизвестные фотографии Вячеслава Чорновила" / westnews.com.ua

"Последним сигналом, как мне рассказывали очевидцы, стало интервью отца журналисту Леониду Капелюшному в кабинете Верховной Рады. Там же все прослушивается, а Чорновил тогда наговорил очень откровенно, очень жестко и где-то вспомнил о некоторых социологических исследованиях, согласно которым осенью во втором туре могли встретиться не Кучма с Симоненко, а Чорновил с Морозом. Думаю, что после этого и было принято решение об убийстве", – рассказывает Тарас Чорновил.

В деле гибели Вячеслава Чорновила действительно остаются открытыми много вопросов. Например, как КамАЗ мог оказаться в тот же момент в том же месте; почему не сработали подушки безопасности и что в действительности означают обнаруженные во время эксгумации нехарактерные для аварии повреждения черепов Чорновила и Павлова, а также повреждения самого автомобиля.

Кроме того, многих насторожило то, что впоследствии от сердечного приступа также при странных обстоятельствах умер один из трех пассажиров "КамАЗа" Иван Шолом.

Место аварии, в которой погиб Вячеслав Чорновил espreso.tv

Странно сложилась и судьба водителя КамАЗа Владимира Кудели, который якобы был за рулем в момент аварии. Следствием якобы было доказано, что он совершил преступление, то есть аварию с тяжелыми последствиями, однако он неожиданно, не отбывая наказания, был амнистирован. Более того, МВД распространило в СМИ слухи, что он якобы умер от сердечного приступа. На самом деле Куделя оказался жив и здоров, правда, сменил место жительства.

Отметим, что еще до гибели Чорновила, в январе 1994 года, тоже в год выборов президента, бесследно исчез и до сих пор не найден председатель секретариата Народного Руха, казначей партии Михаил Бойчишин.

Народный депутат Анатолий Ермак, перед тем как сам погиб в 2003 году в аварии, утверждал: к покушению на Черновила причастны заместитель начальника отряда МВД "Сокол" Юрий Ненаженко и генерал-полковник, начальник "управления уголовного розыска" МВД Эдуард Фере (он же "Дед", "Дедушка").

Вячеслав Чорновил wikipedia.org

Последний, кстати, упоминается и в привязке к гибели Георгия Гонагдзе и другим политическим убийствам того времени. После шести лет комы Фере умер в 2009 году в больнице.

А его тогдашний начальник, министр МВД Юрий Кравченко, как известно, утром 4 марта 2005 года, перед тем как идти на допрос в Генпрокуратуру, был найден мертвым на своей даче с двумя огнестрельными ранениями в голову.

"Мои дорогие, я не виноват ни в чем. Простите меня, я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью, прощайте", – говорилось в его прощальной записке.

Официальная версия его смерти – самоубийство, но, по мнению некоторых экспертов, Кравченко был убит. Один из лидеров Руха Ярослав Кендзер также рассказывал, что перед гибелью лидера Руха, крупнейшей национал-демократической партии 90-х, за ним было установлено постоянное наблюдение.

Также среди версий об убийстве Вячеслава Чорновила называют раскол внутри Народного Руха, о происхождении которого тоже есть вопросы. К тому же на момент аварии Чорновил возвращался в Киев после поездки в Кропивницкий, где он как раз улаживал идеологические распри и организационные споры.

Тарас Чорновил chornovol.org

Нынешний руководитель Руха Виктор Кривенко устранение Чорновила и Бойчишина связывает с тем, что в те годы проводились выборы президента Украины. По его мнению, в 99-м Вячеслав Чорновил "мог выйти во второй тур".

"С Рухом начали бороться с первых дней. Например, в 1991 году так называемая КНДС ("Коалиция народно-демократических сил") – это был один из первых проектов по расколу Народного руха. Мы видели, как убили Михаила Бойчишина, у которого была вся сеть по выборам в 94-м году, все финансирование через него шло, все согласования кандидатов. Он был руководителем штаба. В 99-м году Чорновил мог выйти во второй тур, если бы он принял решение идти на выборы, а надо было Симоненко вытаскивать", – сказал Кривенко в марте 2019 года в эфире Еспресо.TV.

Как известно, после победы Майдана дело о гибели Вячеслава Чорновила было вновь открыто. Однако, по словам Тараса Чорновила, сейчас продвижения в расследовании не происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Чорновил заявил, что Украина могла давно стать членом НАТО и "не последней страной в Евросоюзе", если бы первым президентом в 1991 году избрали не Леонида Кравчука, а Вячеслава Чорновила.