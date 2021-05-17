Экс-солистка 'ВИА Гры' заявила о домогательствах Меладзе

Экс-солиста украинской группы "ВИА Гра" Татьяна Найник рассказала о непристойных предложениях со стороны продюсера Константина Меладзе. С такими же обвинениями ранее выступили Ани Лорак и Оля Полякова.

В эфире российской передачи она вспомнила их первую встречу, как он отвез певицу в гостиницу и попросил раздеться, чтобы оценить фигуру (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Разделась до белья, чтобы посмотрел, как костюмы сидят. Там костюмы – три треугольничка... Затем оделась обратно. Все замечательно. Но как-то неловко было. 23 года!" – уточнила Татьяна.

Также Меладзе упомянул Ани Лорак, которая "мечтала" с ним работать. "Первый звоночек был – он меня на прощание очень не по-отечески приобнял", – подчеркнула экс-солистка.

Затем певица вспомнила, как продюсер вызвал ее "на ковер" и начал вычитывать за выступления. "Общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю. Я как кролик на удава смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени", – рассказывает она.

Потом, по словам Татьяны, Меладзе начал щупать ее за бедра, но она "аккуратно отстранилась". Затем последовала переписка, о которой певица решила умолчать. Через полгода Найник покинула группу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Оля Полякова записала видео-поддержку в адрес певицы Ани Лорак, которая ранее заявила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Так, Полякова призналась, что столкнулась с аналогичной ситуацией.