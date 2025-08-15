Тайна смерти Виктора Цоя: какие странные факты всплыли после трагедии и что рассказала очевидица страшной аварии

15 августа исполняется 35 лет со дня гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Официальная версия когда-то звучала просто: заснул за рулем, выехал на встречку, врезался в автобус. Точка. Но, как показывает практика, ставить точку в делах, где замешаны легенды, – дело неблагодарное.

Видео дня

Именно поэтому история получила очередной "сюжетный поворот". Латвийка по имени Парсла, которая видела аварию собственными глазами, заявила, что все произошло в ста метрах от ее дома. По ее словам, "Москвич" Цоя летел так, будто у него стояли турбины от самолета, и выехал прямо под автобус. Женщина вызвала скорую, полицию и помогла извлечь тело из машины. И вот главное: через день ей якобы сказали, что в крови музыканта было 1,2 промилле алкоголя. А потом эта информация загадочно исчезла из документов. OBOZ.UA расскажет подробнее об этой и других известных версиях смерти музыканта.

"Он влетел под автобус, мотор от удара отлетел к дереву. Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь. А потом я узнала, что у водителя в крови был алкоголь. Это все из документов вытерли. Будто он был кристально трезв", – рассказывала Парсли.

Трагедия произошла днем 15 августа 1990 года на дороге Слока – Талси в Латвийской ССР. "Москвич-2141", за рулем которого находился Цой, на скорости около 130 км/ч вылетел на встречную полосу и врезался в автобус "Икарус". От удара мотор легковушки отлетел на несколько метров, а шансов спасти музыканта не было. Водитель автобуса выжил и был признан невиновным в ДТП.

Другие свидетельства и версии

Дело о гибели Цоя вела молодая следовательница Эрика Ашмане, которая впоследствии призналась, что версия о сне за рулем основывалась лишь на ее личном предположении. Российский журналист и исследователь творчества музыканта Виталий Калгин считает, что причиной могла стать небольшая водительская практика Цоя: он ехал на высокой скорости, слушал сложную музыку, увидел автобус и, пытаясь прижаться к обочине, не сбавил газ.

Родители музыканта имели собственные мысли. Мать, Валентина Васильевна, была убеждена, что сын не мог заснуть днем и что его, вероятно, отвлекала музыка, над которой он работал. Отец говорил о недостаточном опыте управления.

Многие поклонники отказывались верить в официальную версию и создавали собственные – от заговора спецслужб до самоубийства. Однако журналист Артемий Троицкий, который знал Цоя лично, отверг подобные предположения: "Ни у кого не было никаких мотивов для того, чтобы Цоя как-то устранить. У него самого суицидальные тенденции тоже напрочь отсутствуют. А если принять во внимание то, что ехал он, к сожалению, на "Москвиче-2141", который, с точки зрения безопасности, просто гроб на колесах, ничего удивительного в этом нет".

Воспоминания близких и друзей

Американская певица Джоанна Стингрей в своих мемуарах вспоминала, что в то утро музыкант тихо вышел из дома между пятью и шестью часами, чтобы пойти на рыбалку. Обычно он возвращался к полудню, но на этот раз не приехал. Его возлюбленная Наталья Розлогова позже призналась, что, увидев тело, поняла – смерть была мгновенной.

Некоторые документальные фильмы выдвигали гипотезу, что Цой мог отвлечься, переставляя кассету в магнитофоне, и именно в этот момент на трассе случился опасный маневр. Продюсер Андрей Тропилло утверждал, что музыкант мог быть под воздействием наркотиков, а вскрытие тела якобы не проводили по желанию семьи – однако эта версия не имеет официального подтверждения.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Свою первую группу "Палата №6" он создал еще во время учебы в художественной школе. В 1981 году вместе с Алексеем Рыбиным основал группу "Гарин и Гиперболоиды", которая позже получила название "Кино". Песни Цоя стали гимнами целой эпохи.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица Анастасия Приходько объявила о возвращении к своим русскоязычным песням, прикрываясь отсутствием запрета на исполнение треков Цоя. Оказалось, что, согласно действующему законодательству, такие выступления не являются основанием для наказания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!