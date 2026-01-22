Всемирно известный музыкант снял в Киеве мощное видео о войне и одной фразой заставил Европу протрезветь

Бельгийский музыкант Джон Де Бак, более известный аудитории под псевдонимом Apashe, представил мощный клип на песню Kyiv, созданный в сотрудничестве с украинской артисткой Alina Pash. Он снял ролик в столице, который ярко демонстрирует реалии жизни граждан Украины во время большой войны.

Видео дня

Как отметил музыкант в описании к видеоработе на YouTube, команда работала над его созданием в "спокойный день, между ночными воздушными тревогами и обстрелами". Своим клипом Apashe решил показать миру, что на самом деле происходит в Киеве в это сложное время.

Главными героями видеоработы стали артисты хора, которые спокойно выполняли композицию для ролика, как вдруг были вынуждены остановить работу из-за начала вражеской атаки. В клипе можно увидеть, как военные приложили много усилий, чтобы эвакуировать певцов и членов творческой команды в безопасное место, однако, выбежав на улицу, осознали, что бежать некуда. Перед зрителями Киев предстает в образе острова, висящего в воздухе и страдающего от сильных взрывов.

А вот напротив "украинской столицы" заходятся другие страны мира, где люди живут спокойной жизнью: танцуют, поют и наслаждаются вечеринкой у бассейна. Никто из них не обращает внимание на соседний "остров" со взрывами, кроме одной девушки, в образе которой предстала Alina Pash.

Мощная видеоработа на трек Kyiv завершается словами: "Граница между "там" и "здесь" тоньше, чем вы думаете". Эта фраза сильно повлияла на сознание многих жителей Европы и помогла по новому взглянуть на войну в Украине, о чем они начали писать в комментариях:

"Смотрю это, сидя в своем теплом и безопасном доме в Нидерландах. Читаю последнюю строчку: "Ладно, это сильно впечатляет".

"Граница между "здесь" и "там" тоньше, чем вы думаете" – как человек из Финляндии, я это чувствую очень остро".

"Звук потрясающий, визуальные эффекты мощные, сообщение важное. Искусство, призванное поражать. Граница тонкая. Безопасная Украина – это безопасная Европа. Все просто".

"Я из Чехии и очень хотел бы, чтобы больше моих соотечественников это осознали".

"Как сосед Украины, я ежедневно вспоминаю об этой фразе. Некоторые другие страны могут даже не осознавать этого".

Как рассказывал Apashe в своем Instagram, в июле 2025 года он должен был дать концерт в Киеве, однако события были отменены. И все же такой поворот событий не помешал музыканту, поэтому он приехал в Украину.

"Я решил поехать все равно, потому что хотел увидеть, как живут мои друзья и знакомые там. Я написал там много музыки, сотрудничал с Алиной Паш и вернулся с записями традиционного украинского хора и камерного оркестра. Я снял весь процесс на камеру и смонтировал музыкальное видео", – отметил Apashe.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что южнокорейский певец eaJ вспомнил об Украине в новом клипе и призвал мир не молчать о войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!