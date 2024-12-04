Впервые в истории 'моделью года' стала трансгендерная женщина: что известно об Алексе Консани, которая совершила каминг-аут в 8 лет

В Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии Fashion Awards 2024, что отмечает мировых звезд, внесших весомый вклад в индустрию моды. Впервые за всю историю существования мероприятия почетное звание "модели года" получила трансгендерная женщина Алекс Консани.

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Как отмечает The New York Times, она одержала важную награду, поскольку, по словам экспертов, "доминировала в индустрии" в течение года и достигла многих новаторских вершин. Женщина выступила перед аудиторией с трогательной речью, где поблагодарила родителей за постоянную поддержку и отдала дань уважения всем трансгендерным личностям.

"Сейчас, более чем когда-либо, важно говорить о том, как по-настоящему поддерживать и вдохновлять друг друга в этой индустрии. Особенно тех, кто вынужден чувствовать себя никчемным. Изменения не просто возможны – они нужны", – сказала она.

Что известно о "модели года"

Алекс Консани родилась 23 июля 2003-го в штате Калифорния (США). До трансгендерного перехода модель была мальчиком. Она признавалась, что еще в возрасте 3 или 4 лет начала осознавать, что все больше и больше интересуется женской одеждой, так что мужские вещи исчезли из ее гардероба. В восемь лет Консани сделала каминг-аут и получила полную поддержку от родителей. В период полового созревания, для окончательного перехода, американка прошла необходимый курс гормональной терапии.

Свою модельную карьеру Алекс Консани начала в юном возрасте. Ее мама наткнулась в соцсетях на рекламу модельного агентства для трансгендерных личностей. В 2015 году она подписала свой первый контракт. На тот момент она стала самой молодой моделью-трансгендером в мире, ведь ей было всего 12 лет.

В 2019 году Консани переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с агентством IMG Models. Тогда началась новая страница в карьере модели, ведь она появилась на подиумах мировых брендов Tom Ford, Versace и Alexander McQueen. Приблизительно в тот же период американка решила создать личный аккаунт в TikTok, где начала публиковать юмористические а иногда и провокативные видео.

Наиболее успешным для Алекс Консани стал сезон весна-лето 2023 года. Она участвовала в модных показах Boss, Burberry, Chloé, Roberto Cavalli и Coperni. Девушка стала лицом общей коллекции Jean Paul Gaultier с брендом Knwls.

В 2024 году Алекс Консани уверенно подтвердила свой профессионализм, став одной из первых открытых трансгендерных моделей на показе Victoria Secret Fashion Show.

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