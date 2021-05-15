Возлюбленная Макацарии восхитила сеть новыми фото с любимым

Возлюбленная известного грузинского шоумена Иракли Макацарии – Лиза – поделилась с поклонниками очередными новыми снимками, на которых мило позировала с избранником. Кадры сделаны в черно-белом стиле.

Соответствующие фото девушка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Влюбленную пару засыпали комплиментами под постом.

Так, Макацария появился в кадре в светлых джинсах, черной футболке и стильных солнцезащитных очках. Избранница шоумена Лиза позировала в коротком платье, а свой образ она дополнила сережками и очками.

Пользователям сети очень понравились новые фото звездной пары – под публикацией оставили множество приятных комментариев.

"Очарование!", "Чудесные!", "Сколько времени потрачено на "Холостяк", а счастье то было рядом", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шомен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом.

В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Напомним, ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иракли Макацария поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал зажигательный танец со своей спутницей. Пара станцевала на территории двора дома, где отмечала день рождения сестры знаменитости.