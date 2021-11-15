'Вот поэтому у них нет детей': Надя Дорофеева поделилась конфузным видео с Дантесом

Известная украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам семейное видео, на котором она танцует под песню своего мужа, артиста Владимира Дантеса. Не успела звезда сделать и пары движений, как ударила любимого. Случайно, конечно же.

Конфузным роликом Надя поделилась с подписчиками в своем TikTok-аккаунте. А Дантес на страничке в Instagram объяснил, что видео дает понять, почему у пары до сих пор нет детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На записи Дорофеева в домашней одежде эффектно появляется в кадр под трек "Грустные танцы" Дантеса. Сам исполнитель в это время лежит на диване в нижнем белье и майке и смотрит в телефон. Звездная супруга начинает танцевать перед мужем. В порыве эмоциональной экспрессии она случайно ударяет Владимира между ног.

Видео дня

"Когда @vladimirdantes просит снять TikTok на его песню, но ты не знаешь как отказать P.S: зацените мои носки", – написала под роликом Дорофеева.

Видео так сильно насмешило зрителей, что они начали придумывать забавные и смешные подписи к нему. Самым популярным стал комментарий про "додошат и дантесиков". Так поклонники называют потенциальных детей пары. Волну юмора подхватил и певец, согласившись с шутками фанатов о причине отсутствия детей в их семье.

Коротко о знаменитостях:

Надя Дорофеева – 31-летняя украинская поп-исполнительница, бывшая участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Владимир Дантес – 33-летний украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году. Настоящая фамилия артиста – Гудков.

Пара узаконила свои отношения 8 июля 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дорофеева опубликовала фото рядом с машиной Патрульной полиции и копом. Что именно произошло, певица не уточнила.