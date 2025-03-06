'Война' в семье Трампа: почему Мелания рассорилась с Иванкой и какое прозвище первая леди дала падчерице

Далеко не всем членам семьи 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа удается найти общий язык друг с другом. Жена государственного деятеля, Мелания и его дочь от первого брака – Иванка имеют довольно натянутые отношения, которые постепенно ухудшались с момента свадьбы политика с бывшей моделью в 2005 году.

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Как отмечает Daily Mail, ссылаясь на информацию источника, приближенного к семье лидера США, окончательно наследница и любимая женщина Трампа рассорились в 2016 году, когда государственный деятель победил на выборах президента. Тогда жизнь всех членов семьи политика кардинально изменилась, а между Иванкой и Меланией росла конкуренция. В один момент первая леди даже начала язвительно называть падчерицу "принцессой".

Жена Дональда Трампа переехала в Белый дом только летом 2017 года, поскольку их сын Беррон должен был закончить учебный семестр в школе Нью-Йорка. Поэтому Иванка вместе с мужем, Джаредом Кушнером, перебрались в квартиру в округе Колумбия, чтобы она имела возможность помогать отцу. Тогда предприниматель взяла на себя немало обязанностей первой леди и по-настоящему наслаждалась своей ролью.

Такое развитие дел раздражало Меланию Трамп. По словам инсайдера, жена и дочь 47-го президента США спорили по любым пустякам. Женщины "боролись" за офисные помещения, заграничные поездки и даже решение определенных политических вопросов.

Однако даже после того, как Дональд Трамп проиграл президентские выборы в 2020 году, напряжение между женщинами не угасло. Тогда Иванка Трамп с семьей переехала в Майами, где начала активно вести соцсети и делиться с общественностью деталями своей жизни. Жена лидера США откровенно называла такую деятельность падчерицы "непрофессиональной".

Иванка Трамп и Джаред Кушнер заявили, что не планируют возвращаться к политике. Однако такое решение супругов не помешало дочери 47-го президента США активно участвовать на церемонии инаугурации. Как отметил источник, хотя предприниматель и не планирует вмешиваться в работу папы, будет делать все, чтобы как можно чаще присутствовать в его жизни.

"Я с нетерпением жду возможности просто проводить с ним (Дональдом Трампом. – Ред.) время как дочь и быть рядом, отвлечь его от дел. Посмотреть с ним фильм или спортивную игру, знать, что он может быть со мной самим собой и просто расслабиться", – говорила Иванка Трамп.

Следует отметить, что дочь лидера США была очень близка со своей мамой, первой женой политика Иваной Трамп. Женщина умерла в 2022 году после падения с лестницы.

Со своей стороны Мелания Трамп заявила: "Моя роль заключается не в том, чтобы заменить мать названным детям, а в том, чтобы поддерживать дружескую связь. Важно помнить, что каждый человек заслуживает уважения и понимания, несмотря на разногласия".

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