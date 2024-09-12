Во время съемки клипа Джона Бон Джови женщина чуть не спрыгнула с моста: певец пришел ей на помощь. Видео

Во время съемок клипа известного американского рок-музыканта Джона Бон Джови женщина едва не прыгнула с пешеходного моста Джона Сайгенталера в городе Нэшвилл, США. Артист заметил даму, стоявшую на краю сооружения над рекой Камберленд, и пришел ей на помощь.

Видео дня

Как сообщает издание BBC, 62-летний исполнитель спокойно поговорил с женщиной, после чего она переместилась в более безопасное место. Департамент полиции штата Теннесси выразил благодарность знаменитости за почтенный поступок.

В сети появилось видео, обнародованное представителями правоохранительных органов США, на котором видно, как Джон Бон Джови осторожно приблизился к незнакомке в синем наряде. Музыкант не совершал никаких резких движений, а наоборот, спокойно начал общаться с ней.

Сначала женщина, которая, вероятно, хотела совершить самоубийство, просто слушала артиста, однако через несколько минут вернулась на пешеходную дорожку. Звезда не покинул человека, который находился в тяжелом моральном состоянии, а обнял его одной рукой и медленно вывел из моста в безопасное место.

"Спасибо Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на пешеходном мосту Сайгенталера во вторник вечером", – сказали в департаменте полиции.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" тайком вышла замуж за сына легендарного Джона Бон Джови.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!