Внебрачный сын Шойгу покоряет шоубиз англоязычными песнями и эпатажем: как он выглядит и чем занимается во время войны

Внебрачный сын министра обороны России Сергея Шойгу – Даниил Шебунов – покоряет российский шоубиз англоязычными песнями. Пока его отец терроризирует украинцев, 22-летний артист снимает клипы, фотографируется в эпатажных образах и игнорирует геноцид.

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Как выяснили журналисты YouTube-канала Алексея Навального, Шойгу много лет назад закрутил роман с бортпроводницей Юлией Шебуновой – сейчас Еленой Каминскас. В 2001 году у них родился первый сын, а потом еще двое детей. Старший из них под псевдонимом "Шеба" строит музыкальную карьеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец Шеба заявил о себе миру за 10 дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Начинающий музыкант начал публиковать свои каверы на известные песни в хорошо оборудованной студии.

С подписчиками он общался по-английски и пел иностранные треки. Впрочем, другие соцсети юный артист ведет на родном языке – на русском. Уже через несколько месяцев певец, у которого еще не было ни одного успешного хита, объявил о съемках недешевого клипа в роскошном доме. Конечно, трек он написал на английском.

Клип собрал более 200 тысяч просмотров, поэтому вторая видеоработа не заставила себя ждать. Однако такого же успеха не повторилось.

В блоге Шебы всего тысяча подписчиков, однако относится он к соцсетям очень серьезно. На его странице – модельные снимки с укладкой, эпатажными образами и блестящими аксессуарами. В постах сын Шойгу рассказывает о том, как сложно ему живется в плотном графике.

Дни певца пролетают на радиоинтервью, концертах, визитах к косметологу и солярий, фотосессиях и отдыхе за границей. Заметно, как российские радиостанции пиарят певца, который только начал свой музыкальный путь и не написал ни одного хита.

Откуда средства на профессиональные клипы, дорогостоящее оборудование и рекламу Шеба, конечно, не рассказывает. Неизвестно, где учился и вырос певец. В интервью, доступных в сети, вопросы касаются преимущественно творчества россиянина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у внебрачной дочери министра обороны России Сергея Шойгу обнаружили литовское гражданство. Подробнее об этом – читайте здесь.