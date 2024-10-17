Вместо микрофона – рупор: участники 'Океана Эльзы' спустились к фанатам в укрытие во время атаки дронов. Видео

Легендарная группа "Океан Эльзы" спела с фанатами в укрытии во время воздушной тревоги, пришедшейся на концерт во Дворце спорта вчера, 16 октября. В период, когда по Украине летали российские дроны, фронтмен Святослав Вакарчук с командой спустились в метро и исполнили с фанатами песни "Як ніколи", "Без бою" и "Не питай".

Видео дня

Вместо микрофона солист пел в рупор, чтобы его услышали все, кто дошел до укрытия. Однако команда "Океана Эльзы" взяла с собой музыкальные инструменты, чтобы сыграть мелодию. Видео со своеобразным концертом в метро опубликовали в Instagram группы.

В соцсети появился символический ролик с исполнением песни "Як ніколи". И хотя этот трек написан в романтическом стиле, его припев в переносном смысле может изобразить войну и воздушные атаки РФ. Об этом отметили представители группы в описании к опубликованному видео: "Поем в киевском метро пока в небе "зима" буянит..."

Вокруг Святослава Вакарчука собралось много фанатов, поэтому солист почти не имел свободного пространства.

Также группа исполнила хит "Не питай", но перед этим попросила поклонников включить фонарики на телефонах, чтобы создать приятную атмосферу. Более того, это уже стало доброй традицией на концертах "Океана Эльзы".

"Так, ребята, сейчас будет тихая, медленная, лирическая песня, под которую мы с вами зажигаем огоньки", – объявил Вакарчук перед своим пением.

Ранее OBOZ.UA писал, что Святослав Вакарчук на концерте "Океана Эльзы" осуществил мечту фаната, который весь концерт простоял с плакатом, на котором написал свое желание.

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