Из комика в президенты. Как менялся стиль Владимира Зеленского за последние 30 лет

Во вторник, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года. До 2019-го будущий гарант Конституции уже успел стать одним из самых успешных людей в украинском шоу-бизнесе.

Он прошел непростой путь самореализации, начиная с игры в команде КВН, а также запуска многочисленных кино- и телепроектов. Дальше Зеленский кардинально изменил свою жизнь: покинул творческую деятельность и стал политиком. В честь праздника OBOZREVATEL вспомнил, как на разных этапах жизни менялся именинник, начиная с детства и до сегодняшнего дня.

Детство и юность

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Он имел густые, всегда аккуратно уложенные волосы и одевался в полуклассическом стиле: рубашки, свитера и комбинезоны. Дальше его семья на четыре года переехала жить в Монголию (город Эрдэнэт), где будущая знаменитость ходил в школу и успел выучить новый язык – монгольский.

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Со временем Зеленские вернулись в Украину. Далее Владимир учился в 95-й гимназии (г. Кривой Рог). Тогда у него были разные увлечения: занимался тяжелой атлетикой, бальными танцами, а также играл на пианино. В средних классах, именно в учебном заведении, Зеленский продолжал носить вещи в стиле полуклассики, а вот на улице, во время прогулок предпочитал спортивный стиль одежды. У Владимира волосы вились, поэтому он часто выравнивал их с помощью воды. Приходилось ходить с мокрой шевелюрой.

Дальше Зеленский получил образование в Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета им. Гетмана. В студенческие годы был участником команды КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" и параллельно играл в театре миниатюр "Беспризорник".

В этот период начал кардинально меняться и стиль будущего президента Украины: он стал носить одежду преимущественно светлых оттенков. В повседневной жизни надевал вещи в кэжуал-стиле, а на сцене мог немного поэкспериментировать – у него были смелые образы (расстегнутая рубашка и серьга в ухе). Вполне возможно, что на новый стиль его вдохновляли музыканты, исполнители рок-н-ролла – группа The Beatles и "Браво", песни которых Зеленский обожал слушать.

В 1997 году Владимир Зеленский вместе со своими друзьями решил создать отдельную команду артистов, которую назвали "95-й квартал". В нем будущий президент был капитаном и автором большинства комических номеров. Этим юным талантам удалось одержать победу в Украинской национальной лиге КВН и в Высшей лиге. Чуть ли не на всех архивных фотографиях (со времен игры в КВН) Зеленский одет в темную одежду. Черные рубашки, свитера, футболки и джинсы или кожаные брюки. В этот период Зеленский активно занимается спортом, чтобы держать тело в тонусе.

О проектах студии "Квартал 95"

В 2003 году Зеленский решил прокачивать карьеру на телевидении. Он стал сотрудничать с каналом "1+1" и создал студию "Квартал 95". Тогда же узаконил свои отношения с Еленой Зеленской (ныне первая леди Украины).

Со временем, в 2005 году будущий гарант Конституции запустил развлекательную программу "Вечерний квартал". Это шоу, где собрались талантливые актеры, шутящие на злободневные темы и ставящие сатирические номера политического характера. С момента запуска шоу Зеленский все чаще стал отдавать предпочтение классической одежде, а реже – кэжуал-стилю.

Поскольку сатирическая программа Владимира Зеленского и его команды начала стремительно набирать популярность, они решили создать еще несколько успешных проектов – "Рассмеши комика" (2011) и "Лига смеха" (2014). В тот период Зеленский все чаще стал выходить на сцену в изысканных костюмах, футболках и без галстуков.

В 2015 году студия Зеленского начала транслировать сериал о представителях украинского политбомонда, где Владимир сыграл главную роль – президента Украины. Речь идет о комедийном сериале и острой сатире "Слуга народа". Экранный образ по стилю почти не отличался от того, как знаменитость одевался в реальной жизни. Единственное что – он все же не очень любил носить галстуки.

Переход из шоу-бизнеса в политику

1 января 2019 года Владимир Зеленский по телевизору сообщил украинцам о своих намерениях баллотироваться в президенты. Далее он официально зарегистрировался на выборы в качестве кандидата на пост главы Украины. 21 апреля того же года стало известно о победе Зеленского во втором туре выборов.

Тогда гарант Конституции не всегда придерживался классического стиля в одежде и очень часто отходил от дресс-кода протокольных встреч: он появлялся на публике в кэжуале с элементами спортивного стиля.

Но стоит заметить, что Зеленский соблюдает дресс-код там, где избежать этого нельзя. Например, во время инаугурации, официальных зарубежных визитов или при встрече с главами других государств. В приведенных ситуациях президент надевает костюм и галстук. Также обновилась прическа главы государства. С ней он стал выглядеть чуть старше и мужественнее.

По состоянию на 2022 год на публичных мероприятиях образы президента стали более консервативными: гладкая фактура костюмов и холодные оттенки в одежде.

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