Владелица модельного агентства Маша Манюк ответила на упреки в связях с Эпштейном и объяснила, почему ее имя всплыло в скандальных файлах

Имя владелицы киевского модельного агентства Linea 12 Маши Манюк появилось в открытых материалах Министерства юстиции США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Речь идет об электронной переписке 2010-2012 годов между Манюк и французским модельным скаутом Жаном-Люком Брюнелем, которого следствие считало одним из ключевых вербовщиков девушек для Эпштейна.

После публикации документов в сети прозвучали обвинения в том, что украинское агентство могло быть причастно к направлению моделей на секс-вечеринки финансиста. Их спровоцировал пост экс-модели по имени Вероника, который распространил в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко. OBOZ.UA связался с Марией Манюк, чтобы расставить точки над "і".

Экс-модель заявила, что Манюк якобы отправляла воспитанниц агентства Linea 12 к Эпштейну, а в качестве доказательства опубликовала скриншот письма из файлов дела.

"На фото – женщина, которая отправляла девочек из Украины для секс-услуг Эпштейну, и что удивительно, ее модельное агентство до сих пор работает, и оно работает во время войны. А это значит, что прямо сейчас девочкам без выхода промывают мозги о том, как им проще справиться с трудностями в этой жизни. Служба безопасности Украины, вы должны обязательно закрыть это модельное агентство! Модельная индустрия – жуткое и жестокое место, где конкурентки не только будут класть тебе стекло в обувь. Они будут отсасывать старым дядям и говорить тебе в лицо, что ты дура, что так не делаешь", – заявила экс-модель.

Объяснение Марии Манюк

В комментарии OBOZ.UA Манюк подтвердила, что такое письмо действительно было отправлено с ее почты, как и тысячи других деловых писем. Упреки о связи с Эпштейном она категорически отвергла. По ее словам, речь идет о стандартной деловой переписке между модельными агентствами, которая никоим образом не касается эскорта или сексуальных услуг.

"Мы никогда не предлагали моделей Эпштейну. Это было официальное письмо из моей корпоративной почты, – объяснила она. – Для того, чтобы модель оказалась за границей, мне нужно, чтобы ее подтвердило агентство и чтобы она получила рабочие документы. Ни одна модель никогда не выйдет на подиумы Нью-Йорка, если у нее нет официальных рабочих документов. Там очень специфическая процедура – и это не по одной модели. Когда я понимаю, что девушка ментально, профессионально готова, я ее показываю в разные агентства".

Манюк подробно описала механизм сотрудничества украинских модельных агентств с зарубежными партнерами. По ее словам, прежде чем модель может оказаться за границей, она должна пройти многолетнюю профессиональную подготовку, собрать портфолио из десятков показов, съемок и публикаций, а также получить рекомендации от европейских агентств. Только после этого документы подаются на рассмотрение американских инстанций для получения официального разрешения на работу.

"Ребенок 13–16 лет там оказаться не может ни при каких обстоятельствах, потому что у него нет достаточно профессиональных материалов", – заметила Манюк.

Она также подтвердила, что знала Жана-Люка Брюнеля много лет, в частности со времен, когда тот открывал филиал своего агентства в Украине в 1990-х годах. В то же время Манюк подчеркнула, что даже при условии коммуникации с французом ни одна из ее моделей не была подтверждена для работы в Нью-Йорке.

"Ни одна из воспитанниц никогда там не была. Никогда не было ситуации, чтобы кто-то кого-то подтвердил, кто-то куда-то поехал. Поэтому это все притянуто за уши", – отметила Манюк.

Комментируя обвинения бывшей модели Вероники, Манюк заявила, что не знает ее и никогда не сотрудничала с девушкой.

"Я не знаю, кто такая Вероника. Я знаю всех людей, которые реально были воспитанницами Linea 12 и имели шанс работать за границей. Таких за всю жизнь было не более сотни, – отметила она. – Я ее не знала. Я открыла, посмотрела фотографии, я даже не поняла, кто это. Поставить мое официальное письмо в Нью-Йоркское агентство рядом с какой-то девушкой, которую я не знаю и которая удалила материал! Потому что она понимает, что мы ее найдем, чтобы спросить ее, что она хотела нам сказать".

Относительно возможных юридических шагов владелица агентства заявила, что не планирует подавать иски ни против автора обвинений, ни против публичных лиц, которые распространяли эту информацию.

Разница в подготовке моделей для подиумов и для эскорта

Владелица Linea 12 обратила внимание на принципиальную разницу между модельным бизнесом и эскортом. По ее словам, эти сферы не пересекаются ни по механизмам работы, ни по формату коммуникации.

"Для эскорта другие девушки, другие коммуникации, другие организации процесса. Никто не пишет официальные письма с корпоративных емейлов. Никто не подписывает никаких контрактов. Модельный бизнес – он только модельный бизнес. И если ты видишь, что у девушки другие интересы, – ты ее никогда не можешь репрезентовать как модель. Потому что потом тебя ожидают приключения. Я никаких приключений не хочу", – добавила Мария Манюк.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В том же году он умер в следственном изоляторе. По официальной версии – совершил самоубийство.

Его многолетнего партнера Жана-Люка Брюнеля, которого обвиняли в изнасилованиях и сексуальном насилии, нашли мертвым во французской тюрьме в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на "Грэмми 2026" произошел скандал с участием Дональда Трампа. Звезды раскритиковали действия федеральной службы ICE, а ведущий упомянул о причастности самого президента к делу Эпштейна, из-за чего получил угрозы судом.

