Витовская: в Украине рождается новая нация, мы стали одним Майданом на всю страну. Жаль, что ценой смертей

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская заявила, что сейчас в нашем государстве наблюдается рождение новой нации. Граждане наконец-то объединились, однако жаль, что ценой смертей.

В интервью УП Витовская рассказала, что украинцы уже готовы стать одним целым во всех смыслах. Это важное время, поскольку граждане долго "не могли эволюционировать к такому качеству".

Актриса считает, что война – это жестокое крещение огнем, однако мы своих не бросаем: "Наши бойцы, наши гражданские, а особенно дети – для меня это самая болезненная тема. И даже животные – вы знаете, что вот конюшню сожгли. Это все наши потери".

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Витовская подчеркнула, что украинцы наконец-то объединились, нас объединила "эта жертва".

"Даже люди, которые были лояльные, режут связи с родственниками из России из-за их глупости, которая стала очевидной. Я думаю, что рождается новая нация в плане гражданской нации, в плане государственной нации. И вот жаль, что мы проходим это сквозь смерти. Это важное время, потому что мы долго не могли эволюционировать к такому качеству", – считает звезда.

Артистка отметила, что для нас сейчас важнее всего победить. По ее мнению, украинцы уже готовы к полному слиянию во всех смыслах – что касается видения истории, понимания, кто мы друг другу.

"Я думаю, что сейчас вся Украина – как муравейник. Майдан – это пример. А теперь на всю страну мы стали одним Майданом", – добавила Витовская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирма Витовская предложила наказывать коллаборантов в Украине по законам военного времени – ликвидировать с поличным. Речь идет об украинцах, работающих на Россию.

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