Виталий Козловский изменился до неузнаваемости. Фото
Украинский певец Виталий Козловский кардинально сменил имидж, сбрив свою густую бороду. Артист очень помолодел и перестал быть похожим сам на себя.
На перемены во внешности знаменитость решился в конце 2021 года – 23 декабря, судя по фото в Instagram-сторис вокалиста, Козловский приехал на эфир одной из радиостанций и показал, как отреагировали на его новый образ ведущие.
36-летний артист пошутил, что главным вопросом радиопередачи был: "Где борода и усы Козловского?".
Он также признался, что охранники "сидели с квадратными глазами и не понимали, кто этот незнакомец".
Ведущие на радио уделили трансформации внешности певца много времени. Они фотографировались с Виталием и даже трогали его за гладкие щеки.
Отметим, что лицо звезды стало заметно моложе. Виталий без бороды больше напоминал себя в детстве, о чем пошутили и его подписчики.
Известно, что Козловский связал свою жизнь с творчеством еще в 1993 году, но широкую популярность получил в 2002-м. В начале своей карьеры на большой сцене вокалист носил небольшую бородку. После этого он немало экспериментировал над своим внешним видом.
Почему певец решился кардинально поменять образ в этот раз, он не объяснил.
Коротко о знаменитости:
Виталий Козловский – 36-летний певец, Заслуженный артист Украины. Родился во Львове.
Популярность получил после победы в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году с песней "Чорнобривці".
Участвовал в конкурсе "Новая волна" в 2004-м, а 18 марта 2010 года – в национальном отборе участников конкурса "Евровидение".
Как писал OBOZREVATEL, ранее Козловский рассказал, что Юлия Бакуменко, его бессменный уже в течение многих лет концертный директор, сперва была его фанаткой и ездила за ним во время гастрольных туров. Слухи об их романе знаменитость не подтвердил, но и не опроверг.