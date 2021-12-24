Виталий Козловский изменился до неузнаваемости. Фото

Дарья Дурова
Люди
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Виталий Козловский кардинально изменил образ

Украинский певец Виталий Козловский кардинально сменил имидж, сбрив свою густую бороду. Артист очень помолодел и перестал быть похожим сам на себя.

На перемены во внешности знаменитость решился в конце 2021 года – 23 декабря, судя по фото в Instagram-сторис вокалиста, Козловский приехал на эфир одной из радиостанций и показал, как отреагировали на его новый образ ведущие.

36-летний артист пошутил, что главным вопросом радиопередачи был: "Где борода и усы Козловского?".

Как выглядит Виталий без броды и усов
Видео дня
Козловский сбрил бороду

Он также признался, что охранники "сидели с квадратными глазами и не понимали, кто этот незнакомец".

Ведущие на радио уделили трансформации внешности певца много времени. Они фотографировались с Виталием и даже трогали его за гладкие щеки.

Виталия Козловского не узнали охранники
Как выглядел Козловский до того, как избавился от бороды

Отметим, что лицо звезды стало заметно моложе. Виталий без бороды больше напоминал себя в детстве, о чем пошутили и его подписчики.

Козловский в детстве и сейчас
Артист поделился сообщением подписчицы

Известно, что Козловский связал свою жизнь с творчеством еще в 1993 году, но широкую популярность получил в 2002-м. В начале своей карьеры на большой сцене вокалист носил небольшую бородку. После этого он немало экспериментировал над своим внешним видом.

Козловский с Натальей Могилевской в 2004-м и певец без бороды в 2021 году
Козловский в 2004-м и в конце 2021 года

Почему певец решился кардинально поменять образ в этот раз, он не объяснил.

Виталий Козловский поменял образ
Виталий Козловский до очередной смены имиджа

Коротко о знаменитости:

  • Виталий Козловский – 36-летний певец, Заслуженный артист Украины. Родился во Львове.

  • Популярность получил после победы в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году с песней "Чорнобривці".

  • Участвовал в конкурсе "Новая волна" в 2004-м, а 18 марта 2010 года – в национальном отборе участников конкурса "Евровидение".

Украинский артист Виталий Козловский
Козловский в белом пиджаке

Как писал OBOZREVATEL, ранее Козловский рассказал, что Юлия Бакуменко, его бессменный уже в течение многих лет концертный директор, сперва была его фанаткой и ездила за ним во время гастрольных туров. Слухи об их романе знаменитость не подтвердил, но и не опроверг.

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