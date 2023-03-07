Виталий Ким серьезно травмировался во время занятий спортом и показал фото: ходить запрещают

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким серьезно травмировал ногу во время занятий спортом. Врачи запретили ему ходить, однако глава Николаевской ОВА уговорил медиков не накладывать гипс.

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Поэтому рабочие поездки по области ему придется на несколько недель отменить. Об этом Ким написал в Instagram и показал фото пострадавшей ноги (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Спорт – это жизнь. Правда, бывают нюансы. Травмировал ногу. Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий", – написал политик.

По словам Кима, он надорвал мышцы левой ноги. Поэтому 2-3 недели придется ждать, пока мышцы заживут.

На фото видно, что медики обмотали эластичным бинтом левую ногу руководителя Николаевской областной военной администрации от стопы до середины бедра.

В комментариях главе ОВА пожелали скорейшего выздоровления и посоветовали внимательнее следить за своим состоянием здоровья.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виталий Ким порадовал подписчиков трогательным семейным снимком. 25 ноября в Николаев вернулась жена политика Юлия и их сын Руслан, а отец семейства встретил их на перроне с плакатом.

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