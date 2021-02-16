Винник – о концертах в России: болеть будет долго

Украинский певец Олег Винник признался, что ему часто предлагают выступить в России, но он категорически отказывается от таких предложений.

По словам артиста, после начала войны между Украиной и РФ он из принципа не может давать концерты на территории России. Ведь это вещи, которые являются болезненными не только для него, но и для всех. Об этом Винник рассказал в своем интервью Дмитрию Гордону (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вызванивают, просят, понимают...Бывают такие моменты: звонят – [предлагают выступить] в ресторане или на заводе где-то. "Никто не будет снимать. Все инкогнито и так далее". Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил – и вернулся назад?", – объяснил свою точку зрения певец.

Также Винник добавил, что выступать в России или нет – это решение человека, и только потом решение артиста.

"Это же не артист выбирает – это человек выбирает", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник рассказал, собирается ли идти в политику. Мысли о политической карьере у него начали приходить, когда он был знаменит и ему посыпались интересные предложения от политиков.