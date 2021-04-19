Винник эмоционально выступил с полуфиналистами шоу "Голос країни-11". Видео
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинский певец Олег Винник спел со своими подопечными, участниками проекта Сергеем Нейчевым и Галиной Курышко, известную песню под названием "Біла голубка".
Они покорили своим исполнением судей шоу, ведущих и зрителей. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, Курышко появилась в белоснежном наряде из перьев, Нейчев – в классическом черном костюме, а Винник – в темных брюках, футболке и стильном пиджаке.
Трио настолько эмоционально спело, что звездные тренера не могли оторвать глаз от самого номера и внимательно слушали красивое пение. По их словам, выступление действительно получилось душевным.
После этого прошло онлайн-голосование и стало известно, что в суперфинал из команды Винника прошел Нейчев.
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 11 апреля, в двенадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница из команды Олега Винника Галина Курышко, которая исполнила легендарный хит Нины Матвиенко – "Квітка-душа".
Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участница из команды Тины Кароль, певица Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade".