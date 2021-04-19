Винник эмоционально выступил с полуфиналистами шоу 'Голос країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинский певец Олег Винник спел со своими подопечными, участниками проекта Сергеем Нейчевым и Галиной Курышко, известную песню под названием "Біла голубка".

Они покорили своим исполнением судей шоу, ведущих и зрителей. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, Курышко появилась в белоснежном наряде из перьев, Нейчев – в классическом черном костюме, а Винник – в темных брюках, футболке и стильном пиджаке.

Трио настолько эмоционально спело, что звездные тренера не могли оторвать глаз от самого номера и внимательно слушали красивое пение. По их словам, выступление действительно получилось душевным.

После этого прошло онлайн-голосование и стало известно, что в суперфинал из команды Винника прошел Нейчев.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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