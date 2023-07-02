Викторию Смеюху обвинили в бегстве в РФ: экс-участница 'НеАнгелов' эмоционально ответила на слухи. Видео

На днях популярный украинский блогер Богдан Беспалов распространил в сети информацию, что якобы бывшая участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха сейчас находится в России. По слухам, ее видели на закрытой вечеринке в Москве. Певица впервые отреагировала на эти заявления, назвав их "бессмысленной фальшью".

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Так, по словам артистки, блогер выдал лживую информацию о ней ради собственного пиара. Такой комментарий Смеюха дала украинскому ведущему Славе Демину, о чем он рассказал на своем YouTube-канале, показав скриншоты переписки с исполнительницей.

"Комментировать можно настоящие вещи и факты, а не бессмысленную фальшь. Ты же меня хорошо знаешь, никогда не поддерживаю чужой грязный пиар, а тем более в такое сложное для нашей страны время", – резко и эмоционально ответила Смеюха на обвинения в побеге в страну-террорист.

Слава Демин в ответ поинтересовался, где же тогда находится знаменитость.

Смеюха написала: "Все время была в Киеве, а сейчас уехала навестить близких".

Каково же было удивление фанов, когда за Викторию заступилась ее экс-коллега из "НеАнгелов" Слава Каминская. Певицы с очень громким скандалом разорвали свои многолетние рабочие отношения, однако "рыженькая" все равно решила поддержать бывшую подругу.

"Не в Москве она. Если бы вы знали правду, вы бы заткнули свои языки в рот и извинялись бы очень долго", – написала в InstaStories Каминская.

Напомним, Беспалов на днях такое рассказывал об исчезновении звезды: "Я думаю, вы все заметили, что певица исчезла с радаров. Никто не знает, где она. Но, как говорят наши источники, есть те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болота. Будем копать дальше, пока на уровне слухов. Но Смеюха уехала в страну-болото. Вот вам и предательство, откуда не ждали".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Слава Каминская столкнулась с волной хейта в соцсетях после того, как перепела часть припева "Червоної рути", сменив текст. Фолловеры решили, что такое поведение артистки выглядит глупо и некстати.

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